Herido un menor de 15 años tras caerse de la motocicleta con la que circulaba por San Miguel de Abona (Tenerife)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un menor, de 15 años de edad, ha resultado herido en la madrugada de este sábado tras sufrir una caída de la motocicleta en la que circulaba por la Avenida El Guincho, en el municipio de San Miguel de Abona, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 03:27 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

En el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al afectado, que presentó un traumatismo facial de carácter moderado. Finalmente, fue trasladado en ambulancia del SUC al Hospital del Sur.

Por su parte, la Guardia Civil realizó las diligencias correspondientes.