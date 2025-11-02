Herido tras producirse el vuelco de un camión en la LP-1, a la altura de Tijarafe (La Palma)

SANTA CRUZ DE LA PALMA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 40 años, ha resultado herido tras producirse el vuelco de un camión en la carretera LP-1, a la altura del kilómetro 91 en Arecida, en el municipio de Tijarafe (La Palma), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 13:48 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activaron los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al afectado, que presentó diversas dolencias con pronóstico moderado. Fue trasladado, finalmente, en una ambulancia de soporte vital básico del SUC al centro de salud de Tijarafe.

Por su parte, la Guardia Civil instruyó las diligencias oportunas.