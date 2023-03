Hernández dice que el Gobierno "ha estado a la altura" y NC ha demostrado ser "útil"

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada de NC Carmen Hernández ha apuntado este miércoles que el Gobierno de Canarias "ha estado a la altura" y ha hecho incluso "casi mucho más" de lo que se podía pero no oculta que hay muchos canarios con "dificultades" para llegar a final de mes.

En la segunda jornada del 'Debate sobre el Estado de la Nacionalidad' ha reivindicado a su formación como "útil" en la defensa de Canarias, algo que ha plasmado especialmente en los cuatro presupuestos de esta legislatura.

Ha pedido "repensar" el modelo sanitario, potenciando las unidades de salud mental, impulsar más vivienda pública y apostar por un Gobierno de Canarias con un "liderazgo fuerte" para lograr un mayor desarrollo y autonomía de las corporaciones locales.

Hernández ha pedido ser "valientes" para abordar el reto demográfico de las islas dado que Canarias ha aumentado su población en 500.000 personas en lo que va de siglo XXI, subrayando que hay que "crecer mejor" para que todos los canarios puedan tener la vida que desean.

La diputada nacionalista ha emplazado a "no construir más carreteras" sino a cambiar la movilidad con una nueva ley de transportes y sobre inmigración no ha obviado que Canarias es tierra de tránsito y cercana a África por lo que no puede ser un lugar para encarcelar a los migrantes.

Ha dicho que hay que darle "un revolcón" a la administración pública para que esté "al servicio de la gente" y no ponga "palos en las ruedas", al mismo tiempo que ha pedido "flexibilizar" tanto la entrada como la salida del sector público.

Hernández (NC) ha comentado también que su formación tiene la "cabeza alta" por su paso por el Gobierno porque siempre ha defendido con "coherencia" sus postulados y lo ha plasmado en los distintos presupuestos.

Ha indicado que la deuda de la comunidad no se ha incrementado, de hecho es la más baja del Estado, y subrayado que Canarias está "mejor", gracias al fortalecimiento de los servicios públicos, la aprobación de una renta de ciudadanía o la creación de empleo, con más afiliados a la Seguridad Social que nunca.

Ha mostrado su confianza en que la ley de de cambio climático tenga resultados en las islas y ve "inaceptable" el "giro unilateral y radical" del Gobierno de España en su posición sobre el Sáhara Occidental.

Asimismo, ha destacado el trabajo de su partido en el "blindaje" del REF si bien cree que "no hay que descuidarse" y mantener una actitud vigilante.