Hidramar reparará en el Puerto de Las Palmas el buque perforador 'Noble Voyager', de 238 metros de eslora

El buque perforador 'Noble Voyager' - CEDIDO POR GRUPO HIDRAMAR

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La empresa canaria Hidramar Ship Yards procederá a la reparación del buque perforador 'Noble Voyager' que, con diseño Samsung 96K y 238 metros de eslora, ha arribado este fin de semana al Puerto de Las Palmas para someterse a trabajos de mantenimiento y modernización.

En este sentido, tras concluir su varada en Navantia Ferrol, el barco se ha trasladado hasta Las Palmas de Gran Canaria, donde ha sido recibido en las instalaciones del astillero en el puerto capitalino.

La operativa requiere la movilización de una de las grúas más potentes de Europa para modificar el compensador de movimiento situado en la parte superior de la torre de perforación e instalar una nueva grúa de mayor tonelaje.

Según ha informado el Grupo Hidramar en un comunicado, el alcance de los trabajos incluye tareas como el mantenimiento de los tanques y de los equipos de perforación.

Finalmente, la compañía ha indicado que con este tipo de intervenciones, el Puerto de Las Palmas consolida su capacidad para absorber trabajos de alta complejidad técnica, operativas que hasta hace pocos años se reservaban exclusivamente a los grandes centros industriales del Mar del Norte o Asia.