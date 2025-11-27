Un hombre en estado crítico tras ser atropellado por un motorista en la TF-66, a su paso por Arona (Tenerife)

Archivo - 112 Canarias, SUC - 112 CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 40 años, se encuentra en estado crítico tras ser atropellado por un motorista en la TF-66, próximo a la rotonda de Guaza, en el municipio de Arona (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido en la tarde de este miércoles, cuando el peatón se ha bajado en una parada de guaguas, y hasta la zona se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que el peatón presentaba, en el momento inicial de la asistencia, traumatismo craneal de carácter grave, por lo que fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

Por su parte, el motorista, de 35 años, resultó herido con un traumatismo en la cadera de carácter moderado, por lo que fue trasladado en una ambulancia al Hospital del Sur.

En el lugar del incidente también se personaron efectivos del Servicio de Carreteras, que limpiaron la vía, mientras que agentes de la Guardia Civil instruyeron las diligencias.