Un hombre fallece en un accidente de tráfico entre un camión y una furgoneta a su paso por Arucas (Gran Canaria)

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha fallecido en un accidente de tráfico entre un camión y una furgoneta en la GC-2, a su paso por Arucas (Gran Canaria), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El accidente se ha producido a las 06.43 horas de este martes en la GC-2, a la altura de San Andrés, en el municipio de Arucas, lugar hasta el que se trasladaron efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, que liberaron a uno de los conductores implicados en el accidente al quedar atrapado en el interior de su vehículo.

Posteriormente personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) comprobó que un hombre se encontraba, en el momento inicial de la asistencia, en parada cardiorrespiratoria, si bien tras practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas no obtuvieron resultado, por lo que solo pudieron confirmar su fallecimiento.

El personal del SUC también atendió a otro hombre que inicialmente presentaba lesiones de carácter leve.

Asimismo en el lugar del accidente se personaron efectivos del servicio de mantenimiento de carreteras, que limpiaron la vía, mientras que agentes de la Guardia Civil se encargaron de instruir las diligencias correspondientes.