Un hombre grave al colisionar su turismo contra una mediana y volcar a su paso por Agüimes (Gran Canaria)

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 65 años, ha resultado herido de gravedad tras colisionar su turismo contra una mediana y volcar a su paso por Agüimes, en la isla de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El accidente se ha producido a las 04.50 horas en el kilómetro 25 de la carretera GC-1, en el municipio de Agüimes, lugar hasta el que se trasladó personal del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, que liberaron al afectado del habitáculo.

Posteriormente efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC) comprobaron que el hombre presentaba varios traumatismos de pronóstico grave, por lo que una vez estabilizado, fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

En el lugar del accidente también se personaron efectivos de Conservación del Servicio de Carreteras y agentes de la Guardia Civil, que regularon el tráfico e instruyeron el atestado.