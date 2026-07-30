Un hombre grave al colisionar su turismo con una palmera de la Avenida Marítima, en Las Palmas de Gran Canaria

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 44 años, ha resultado herido de carácter grave tras colisionar su turismo con una palmera de la Avenida Marítima, en Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El accidente se ha producido a las 20.59 horas de este miércoles y hasta el lugar se ha trasladado personal del Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Rescate de Las Palmas de Gran Canaria que han asegurado el vehículo accidentado y han liberado a su ocupante del interior del habitáculo.

Seguidamente personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) ha atendido al herido, que inicialmente presentaba politraumatismo de pronóstico grave, por lo que ha sido trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

En el lugar del incidente también se personaron efectivos del Servicio de Conservación de Carreteras que realizaron tareas de limpieza en la calzada, mientras que agentes de la Policía Local instruyó las correspondientes diligencias.