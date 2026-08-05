Un hombre grave al volcar su camión hormigonera y sufrir una parada cardiorrespiratoria en Lajares (Fuerteventura)

Dispositivo desplegado para asistir al hombre herido de gravedad al volcar el camión hormigonera que conducía a su paso por La Oliva, en Fuerteventura - 112 CANARIAS

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 5 (EUROPA PRESS)

Un hombre, de 42 años, se encuentra en estado grave después de volcar el camión hormigonera que conducía y sufrir una parada cardiorrespiratoria cuando circulaba por la FV-109, en la rotonda de Lajares, en el municipio de La Oliva (Fuerteventura), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 09.48 horas de este miércoles y hasta la zona se desplazaron efectivos del Servicio de Extinción y Salvamento de La Oliva que rescataron al conductor del interior de su vehículo, donde había quedado atrapado.

Seguidamente el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) trasladado al lugar comprobó que el afectado se encontraba en parada cardiorrespiratoria y, tras ser recuperado, fue trasladado en estado grave en una ambulancia medicalizada al Hospital Doctor José Molina Orosa.

Previamente también se había activado el helicóptero del SUC, por si era necesario, asegurar el aterrizaje y despegue del helicóptero medicalizado los bomberos actuantes.

En el lugar de los hechos también se personaron agentes de la Guardia Civil que se encargaron de instruir el correspondiente atestado.