Un hombre herido de carácter moderado tras ser atropellado por una moto en Arucas (Gran Canaria)

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 27 años, ha resultado herido de carácter moderado tras ser atropellado por una moto en Arucas (Gran Canaria), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido en la tarde de este martes, en la Avenida Pedro Morales Déniz del citado municipio, y hasta el lugar se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que el afectado presentaba un traumatismo de carácter moderado, por lo que fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local que realizaron el atestado correspondiente.