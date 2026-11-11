Un hombre herido moderado al sufrir un atropello en Los Realejos (Tenerife)

Archivo - Sala del 112 Canarias - 112 CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 70 años, ha resultado herido de carácter moderado al sufrir un atropello en la Carretera nueva, en el municipio de Los Realejos (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido sobre las 20.37 horas y hasta el lugar se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que, en el momento inicial de la asistencia, presentaba un traumatismo en miembro inferior de carácter moderado, por lo que fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario de Canarias.

Asimismo en el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local, que realizaron el atestado correspondiente.