Un hombre herido moderado al sufrir una caída por una escalera hacia un barranco en Santa Cruz de Tenerife

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 67 años, ha resultado herido moderado al sufrir una caída por una escalera hacia un barranco en Santa Cruz de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido en la tarde de este jueves, en la calle José de Zárate y Penichet del citado municipio, lugar hasta el que se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que, al llegar a la zona, comprobó que el hombre presentaba inicialmente diversos traumatismos de carácter moderado, por lo que fue trasladado por una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

En el lugar del incidente también se personaron efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife que, previamente, rescataron y trasladaron al afectado hasta los recursos sanitarios, mientras que agentes de la Policía Local colaboraron en el dispositivo y realizaron el informe.