Un hombre herido moderado al volcar el camión hormigonera que conducía en el acceso al aeropuerto de Lanzarote

Archivo - Cecoes 112 - CECOES 112 - Archivo

ARRECIFE (LANZAROTE), 3 (EUROPA PRESS)

Un hombre ha resultado herido de carácter moderado tras el vuelco del camión hormigonera que conducía en la carretera de acceso al aeropuerto de Lanzarote, en el municipio de San Bartolomé, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El accidente se ha producido a las 06.00 horas de este miércoles y hasta el lugar se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que, al llegar a la zona, comprobó que el afectado presentaba traumatismo craneoencefálico de carácter moderado, salvo complicaciones, por lo que fue trasladado en una ambulancia al Hospital Doctor José Molina Orosa.

En el lugar del incidente también se personaron efectivos del Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios de Lanzarote, que aseguraron el vehículo accidentado y colaboraron con el resto de los recursos de emergencias, mientras que agentes de la Guardia Civil regularon el tráfico en la vía y realizaron el atestado correspondiente.