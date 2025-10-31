Hospital Dr.Negrín se hace con Premio Canarias al Mejor Equipo Investigador por un trabajo de enfermedades respiratorias

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Profesionales del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín y del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, así como de la Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria, dependientes de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, han sido galardonados en los II Premios Canarias a las Ciencias de la Salud e Investigación Biomédica entregados este jueves en Las Palmas de Gran Canaria.

En el caso del Hospital Doctor Negrín, se llevó el galardón al Mejor Equipo Investigador por un trabajo de enfermedades respiratorias, infección e inmunidad. El equipo, liderado por José Carlos Rodríguez y compuesto por una veintena de investigadores, desarrolla un trabajo sobre la genética humana de las enfermedades infecciosas e inmunomediadas, los errores congénitos de la inmunidad, las enfermedades alérgicas y la covid-19, según ha informado la Consejería regional en nota de prensa.

Asimismo el jefe de servicio de Cirugía Cardíaca de dicho hospital, Francisco Portela, recogió el galardón al servicio con mayores terapias innovadoras, que recayó en el programa regional de trasplante cardíaco desarrollado en el centro.

Por su parte, el Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil recibió el premio al Mejor Proyecto de Investigación por el European developement of bionic vestibular implant for bilateral vestibular dysfunction (Bionic\VEST), un trabajo liderado por la especialista de la unidad de Hipoacusia del servicio de Otorrinolaringología, Silvia Andrea Borkoski.

Se trata de una iniciativa que representa una innovación en cuanto a la tecnología asistencial, ya que integra ingeniería avanzada y neurociencia para desarrollar un dispositivo implantable, patentado por el propio hospital, centrado en la estimulación eléctrica del órgano otolítico.

Este avance, explican, ha permitido explorar un enfoque innovador para el tratamiento de los trastornos del equilibrio y la disfunción vestibular, ofreciendo una "solución efectiva" que promueve la autonomía y el bienestar de pacientes que carecían de opciones terapéuticas eficaces hasta la implantación vestibular.

El complejo Insular-Materno Infantil también recibió el premio a la Mejor Iniciativa de Humanización Hospitalaria por el proyecto sobre la transformación sostenible de hospital de tercer nivel: respuesta institucional a las necesidades de pacientes con alta médica, del subdirector médico de proyectos transversales del centro hospitalario Luis Fernando Fernández.

En cuanto al premio al servicio con mejor plan de cuidados fue para la Unidad de Lesionados Medulares del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, galardón que recogió la profesional del servicio Ana Delia Ramos.

Los Premios Canarias a las Ciencias de la Salud e Investigación Biomédica incluyen también el premio al Mejor Profesional del SCS, que se otorga por gerencias para dar visibilidad a los profesionales de cada isla.

En este caso de los centros hospitalarios de Gran Canaria se reconoció la labor desarrollada por la actual directora de Enfermería del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, Virginia Léon, que está en activo desde 1980 y en estos años ha sido subdirectora de Enfermería, supervisora de Cardiología y Digestivo y SAF de cuidados hospitalarios. Además de ser profesora asociada al Departamento de Enfermería de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).

Otra de las profesionales reconocidas fue la jefa de servicio de Microbiología del Hospital Doctor Negrín, Ana Bordes, por su prolífica carrera profesional tanto en el área clínica como en ponencias, ensayos y artículos científicos. Bordes ha participado, en su trayectoria, en investigaciones con impacto directo en la salud pública sobre brotes de listeriosis, meningitis o resistencias antimicrobianas.

También ha realizado más de 60 publicaciones nacionales e internacionales en revistas de prestigio y participado en más de 70 congresos en todo el mundo con ponencias y comunicaciones científicas. En la pandemia de la covid coordinó un servicio "esencial para el diagnóstico y control" epidemiológico en Canarias.

Asimismo se ha reconocido al facultativo de la Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria entre 1985 y 2025 José Marrero Pérez, por su desarrollo profesional. Marrero Pérez ha ejercido en sus 40 años de trayectoria diferentes labores, siendo uno de los primeros facultativos que llevó a cabo la especialidad de Medicina de Familia y "contribuyendo a potenciarla".

Subrayan que "mención especial" tuvo su labor en la pandemia de la covid-19, durante la que ejerció como médico de familia responsable de las residencias de mayores.

Los Premios Canarias a las Ciencias de la Salud e Investigación Biomédica están organizados por la Consejería de Sanidad, el Servicio Canario de Salud (SCS) y el Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias (IISC) para reconocer y valorar el esfuerzo, la dedicación y el impacto positivo de los distintos profesionales que ejercen su labor en el sector sanitario del archipiélago.

Los galardones están conformados por una serie de categorías que reconocen la trayectoria y trabajo de profesionales del SCS en diversos ámbitos, tales como son los de la investigación, innovación, humanización hospitalaria o servicios.