El Hospital Molina Orosa de Lanzarote se sitúa entre los centros de referencia canarios al incorporar el robot DaVinci

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en la rueda de prensa del Hospital José Molina Orosa de Arrecife (Lanzarote) - GOBIERNO DE CANARIAS

ARRECIFE (LANZAROTE), 1 (EUROPA PRESS)

El Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa de Lanzarote se sitúa entre los centros de referencia de Canarias al incorporar el robot quirúrgico DaVinci, e incorporar un nuevo equipo de cirugía robótica que, desde el 24 de septiembre, ha comenzado a realizar las primeras intervenciones "con éxito".

Así lo indicó el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por la consejera regional de Sanidad, Esther Monzón; el director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Adasat Goya; y el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Bentancort, según ha informado el Gobierno canario en nota de prensa.

Clavijo resaltó que el Hospital José Molina Orosa "da un paso histórico" en el ámbito de la medicina con la incorporación del citado robot, al tiempo que destacó la labor del equipo quirúrgico, ya que matizó que este tipo de tecnología de última generación, que ha supuesto una inversión de 1,7 millones de euros, "solo puede desarrollarse en aquellos hospitales que cuentan con un equipo de profesionales sanitarios, técnicos consolidados y altamente cualificados".

De esta forma, apuntó, el centro hospitalario de Lanzarote se convierte en uno de los "grandes hospitales de referencia" en el archipiélago con cirugía de alta precisión, una prestación que se incorporó a los hospitales públicos de Gran Canaria y Tenerife en el mes de abril de 2019 y que ahora llega al área del salud de Lanzarote.

Asimismo el presidente canario felicitó al equipo de la sanidad pública en Lanzarote durante la presentación de la incorporación de la cirugía robótica al Hospital Doctor José Molina Orosa. Añadió que "si hay una isla que ha dado un salto de gigante en la atención y en la reducción de los tiempos de espera, esa ha sido Lanzarote".

Esto, dijo, se ha debido "a la implicación, la aplicación y la dedicación de todos" los profesionales que trabajan en este hospital. Asimismo, Clavijo resaltó que la apuesta del Gobierno de Canarias ha sido "dotar a los profesionales de la sanidad pública de los instrumentos, la tecnología y el equipamiento necesarios" para que la atención a la ciudadanía sea "de la mayor calidad posible".

"Con esta incorporación damos un paso más que permitirá a nuestros profesionales públicos hacer aún mejor su trabajo, facilitándoles su labor diaria y mejorando la vida de los pacientes", apuntó.

Por su parte, la consejera canaria de Sanidad, Esther Monzón, expuso que la avanzada tecnología y la capacidad de los profesionales "va a permitir a los pacientes de Lanzarote acceder a tratamientos menos invasivos, con una recuperación más rápida y una mayor precisión" en los procedimientos que "garantiza los mejores" resultados.

La incorporación de este equipamiento, incidió, responde al "compromiso con la innovación y la modernidad" de la sanidad pública canaria, así como "a la obligación" de dar a la ciudadanía el "mejor" servicio y la "mayor calidad" asistencial.

"UN PASO DECISIVO"

Por su parte, el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, resaltó que el robot quirúrgico "sitúa a Lanzarote a la altura de los grandes" centros hospitalarios de Canarias, considerando que se trata de un "paso decisivo" hacia una sanidad pública "más moderna, eficiente y cercana", que ofrece a los pacientes "los mismos tratamientos de vanguardia sin necesidad de salir de la isla".

El jefe del servicio de Cirugía del Hospital José Molina Orosa, Juan De Diego, que ha realizado las primeras intervenciones junto al especialista Andrea Rossetti, explicó que estas operaciones se han realizado en la especialidad de Cirugía General y del Aparato Digestivo con "buenos resultados".

Añadió que contar con la cirugía robótica "supone un salto de gigante" en cuanto a "precisión y ergonomía" para el cirujano, redundando en la "máxima seguridad" para el paciente y la "disminución" de los plazos de recuperación. Además de situar al hospital en "niveles máximos" de dotación médico-quirúrgica.

En este sentido, expuso que este logro "es consecuencia de años de crecimiento y esfuerzo de todos" los estamentos del hospital y del Servicio Canario de la Salud por alcanzar los "mejores niveles asistenciales" para los ciudadanos de Lanzarote.

El robot está diseñado para realizar intervenciones en tejidos blandos, lo que abarca las especialidades de cirugía general y digestivo, urología, ginecología aunque el gerente del hospital, Pablo Eguía, puntualizó que "si bien, hasta ahora, el equipo de cirugía es el único que ha realizado estas intervenciones, la planificación quirúrgica" del centro es incorporar "progresivamente el resto de especialidades quirúrgicas como Urología hasta completar la cartera de servicios que actualmente se ofrece con cirugía laparoscópica".

Respecto a las principales ventajas que ofrece el sistema robótico Da Vinci, tanto a los pacientes como a los cirujanos, destacan la "mayor precisión y seguridad" en las intervenciones quirúrgicas, "menor sangrado" durante las operaciones, una recuperación "más rápida", así como un "menor tiempo" de hospitalización.

DA VINCI

El robot quirúrgico Da Vinci Xi del Hospital Molina Orosa consta de tres grandes unidades, tales como son consola de cirujano, carro de paciente y la torre de visión.

Así, por una parte, se encuentra la consola ergonómica del cirujano que es considerada el centro de mando del sistema Da Vinci. Está diseñada para ofrecer comodidad al profesional que maneja los mandos del robot, en contraposición con las posturas que se adoptan en las técnicas laparoscópicas convencionales.

El cirujano se sienta en esta consola desde donde maneja un endoscopio en 3D, dos controladores principales del instrumental quirúrgico con ambas manos, además de pedales con los pies. Los movimientos que efectúa el profesional en la consola quirúrgica son digitalizados y modificados por el sistema informático del robot capaz de eliminar temblores, facilitando así al cirujano un mayor campo de acción y una intervención precisa durante la operación.

El segundo elemento técnico es el carro quirúrgico, responsable de realizar técnicamente la operación sobre el paciente y cuya función principal consiste en sostener los 'brazos' del equipo donde se encuentra instalado el instrumental. En este sentido, el personal de enfermería ayuda al cirujano que está en la consola con el intercambio de instrumental y de endoscopios, así como en otras tareas en la zona del paciente.

Finalmente la torre de visión es el último gran componente del robot quirúrgico, en la que se aloja tanto el equipo de visualización como el procesamiento central del sistema.