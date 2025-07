El Hotel Botánico (Tenerife) reabre sus puertas tras afrontar una reforma "estratégica" para mejorar su excelencia

SANTA CRUZ DE TENERIFE 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden ha celebrado este jueves su reapertura oficial tras un cierre de dos meses para emprender una reforma "estratégica" de cara a mejorar su excelencia. El acto, presidido por Wolfgang Kiessling, presidente del Grupo Loro Parque, reunió a destacadas personalidades del ámbito institucional, empresarial, turístico, y del sector de la comunicación.

El evento comenzó con una visita guiada a las renovadas instalaciones, seguida de los discursos oficiales, en los que participaron José Manuel Sanabria, viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias; Lope Afonso, vicepresidente del Cabildo de Tenerife; y Leopoldo Afonso, alcalde del Puerto de la Cruz. Posteriormente, se realizó la bendición de las nuevas dependencias, dando paso a un cóctel donde los invitados pudieron disfrutar del nuevo ambiente que define al hotel, según ha podido trasladar el grupo empresarial en una nota de prensa.

"El Hotel Botánico forma parte del Grupo Loro Parque desde hace 30 de sus 50 años de historia. Lo adquirimos en un momento clave para apoyar al Puerto de la Cruz y hoy, tras esta gran renovación, vuelve a situarse como un referente de la hostelería de lujo mundial. Nuestra filosofía es ofrecer un servicio excepcional que aporte valor al destino y contribuya a que el Puerto recupere su posición como La Perla del Atlántico", ha señalado Kiessling.

"Con esta reforma, estamos preparados para seguir representando no solo a nuestro municipio, sino a toda la isla, como el primer Leading Hotel of the World en Canarias", ha añadido.

Destaca el grupo empresarial que la reforma ha transformado significativamente las habitaciones, suites y el restaurante La Parrilla, manteniendo su esencia mediterránea pero elevando su propuesta gastronómica y estética.

MEJORAS EN DETALLE

De este modo, las habitaciones triples se han convertido en dobles, perdiendo unidades alojativas pero ganando en "amplitud y confort", así como baños de mármol italiano, terrazas privadas y tecnología de vanguardia; mientras que las Ambassador Junior Suites ofrecen un nuevo nivel de exclusividad y confort.

Con estas mejoras, el Hotel Botánico busca reafirmar su posición como miembro de The Leading Hotels of the World y referente del lujo sostenible en Europa, consolidándose como un auténtico refugio de exclusividad y confort -en el corazón del Puerto de la Cruz.

La gastronomía desempeñará un papel esencial en la renovada experiencia que ofrece el hotel, liderada por la prestigiosa chef ejecutiva Ría Jahnke y su experimentado equipo culinario, que son reconocidos referentes gastronómicos a nivel internacional.

Los cuatro restaurantes del hotel, bajo su dirección, brindan una propuesta culinaria diversa y excepcional que combina tradición e innovación. Además, como parte de la reforma integral, se ha llevado a cabo una completa renovación del mobiliario y equipamiento de las cocinas, incorporando tecnología de última generación que posiciona al hotel a la vanguardia en su categoría.

A ello se suma la incorporación de un horno Josper, conocido por su capacidad para cocinar con carbón vegetal, aportando a los platos un sabor único, una textura excepcional y una jugosidad incomparable.

Recuerdan que los restaurantes del Hotel Botánico están abiertos al público general y no exclusivamente a los huéspedes, permitiendo que todos los visitantes puedan disfrutar de una experiencia gastronómica única en un entorno de lujo incomparable.

A lo largo de su historia, el Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden ha sido el lugar de referencia para numerosas personalidades del mundo del arte, la música, la política y la cultura siendo elegido por reconocidas personalidades como Michael Jackson, Bill Clinton, la Reina Sirikit de Tailandia, Sylvester Stallone, el Dalái Lama o los Reyes eméritos de España.

Entre las visitas más recientes destacan Jennifer López, Gloria Estefan y Sebastián Yatra, quienes han confiado en el hotel para disfrutar de la exclusividad, privacidad y excelencia que lo caracterizan. Visitas que, para el establecimiento, refuerzan el posicionamiento del establecimiento como uno de los destinos preferidos por celebridades internacionales en Canarias.

RECONOCIMIENTOS

El Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden ha sido distinguido recientemente por Skal Internacional Tenerife con el Premio Importante del Turismo, un reconocimiento a su destacada trayectoria, compromiso y contribución al desarrollo del turismo en Canarias. Además, ha recibido el Traveller's Choice Award de Tripadvisor, que lo sitúa entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo.

A estos logros se suman nuevos reconocimientos obtenidos recientemente, que refuerzan la reputación del Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden como referente del lujo y la hospitalidad en Europa como el FIT Reisen que ha distinguido al hotel como uno de los tres mejores hoteles de lujo de Europa en 2025, un reconocimiento clave dentro del sector de bienestar y salud.

A ellos se suman otros reconocimientos derivados del sector turístico en el último año como el TUI TOP Quality Award, que lo posiciona entre los mejores hoteles vacacionales; el Customer Excellence Award de British Airways, basado en las valoraciones de los clientes; el Quality Award de Jet2 Holidays, por su excepcional servicio, y el Customer Choice Award Gold del touroperador Apolo.

También destaca el HolidayCheck Award, otorgado por las opiniones de miles de viajeros; el reconocimiento de Condé Nast Johansens como Mejor Spa de Hotel en Europa y el Mediterráneo, y la distinción por Schauinsland Reisen como uno de sus socios TOP.

OTROS SERVICIOS

Además de su hospitalidad y bienestar, el Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden se posiciona, además, como referente en la organización de bodas y eventos en Canarias. Durante décadas, ha sido el escenario elegido por innumerables parejas para celebrar su enlace, gracias a su combinación única de jardines exuberantes, elegantes salones y un servicio personalizado que cuida cada detalle.

En este aspecto, el hotel organiza cada año Wedding Glam, un evento exclusivo para parejas que buscan inspiración y asesoramiento para diseñar una boda inolvidable en un entorno de lujo. Esta iniciativa refleja para el establecimiento su compromiso con la excelencia y la innovación, ofreciendo a sus clientes experiencias únicas que combinan gastronomía de alto nivel, paisajismo espectacular y un equipo experto en planificación nupcial.

De igual forma, el hotel dispone de espacios versátiles para celebraciones privadas y eventos corporativos, adaptados a las necesidades más exigentes, manteniendo siempre la esencia de calidad y exclusividad que lo caracteriza.