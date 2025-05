El Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden (Tenerife) gana el premio 'Travellers' Choice 2025', de Tripadvisor

SANTA CRUZ DE TENERIFE 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden ha sido distinguido con el premio 'Travellers' Choice 2025', otorgado por la plataforma Tripadvisor, el portal de viajes líder en el mundo, lo que le posiciona entre el 10% de los mejores hoteles del mundo.

El galardón se concede únicamente a aquellos alojamientos que reciben de manera constante valoraciones excepcionales por parte de los viajeros, consolidando así al hotel como un referente de calidad en el sector hotelero internacional, señala el complejo en una nota.

El reconocimiento de Tripadvisor es una distinción basada exclusivamente en las opiniones, puntuaciones y comentarios auténticos de los usuarios de la plataforma durante los últimos 12 meses.

Así, con casi 3.000 valoraciones y una puntuación de 4,7/5 estrellas, el premio consolida la reputación del establecimiento como uno de los hoteles con Spa más apreciados por los visitantes internacionales que buscan lujo, bienestar y excelencia en el servicio.

Los huéspedes valoraron aspectos como la limpieza, la calidad del servicio, las instalaciones y su localización.

"Recibir este reconocimiento mundial nos llena de orgullo y gratitud. Es una recompensa al trabajo incansable de todo nuestro equipo, que cada día da lo mejor de sí para ofrecer una experiencia inolvidable a nuestros huéspedes. Queremos dar las gracias a todos los viajeros que han compartido sus valoraciones, comentarios y emociones tras su paso por nuestro hotel. Este premio nos ayuda a seguir mejorando", afirma el presidente del Grupo Loro Parque, Wolfgang Kiessling.

El 'Traveller's Choice Award' se suma a la larga lista de reconocimientos internacionales que ha logrado el hotel a lo largo de sus más de 50 años de historia.

El Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden fue el primero en Canarias en formar parte del selecto grupo 'The Leading Hotels of the World'.

Entre sus numerosos galardones internacionales destaca el premio al Mejor Hotel con Spa de Europa y el Mediterráneo, concedido Condé Nast Johansens en siete ocasiones.

Estos reconocimientos consolidan su posición como uno de los destinos más prestigiosos en el ámbito del lujo y el bienestar.