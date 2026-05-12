La IA y los cuidados humanizados centran el 48º Congreso de Enfermería en Neurociencias que se celebrará en Gran Canaria

La presidenta del comité organizador, Elena Hernández Costa - CEDIDO POR LA ORGANIZACIÓN

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Inteligencia Artificial y los cuidados humanizados centrarán el 48º Congreso Nacional de Enfermería en Neurociencias que reunirá del 20 al 22 de mayo a más de un centenar de profesionales sanitarios de toda España en el Gabinete Literario de Las Palmas de Gran Canaria.

En concreto, la cita, que se celebrará bajo el lema 'Liderando Cuidados Humanizados: IA al servicio de la Excelencia', busca ser una plataforma crítica para definir el futuro de la profesión a través de un intercambio de conocimientos multidisciplinar.

Según ha explicado en un comunicado la presidenta del comité organizador, Elena Hernández Costa, se trata de crear un espacio "donde podamos detenernos a pensar, cuestionar, innovar y sentir, donde cada profesional pueda reencontrarse con la esencia de su vocación y con la fuerza que nos impulsa a seguir cuidando, acompañando y avanzando, incluso en los momentos más complejos".

De esta manera, durante tres jornadas se desarrollarán mesas redondas, talleres prácticos de alta especialización y conferencias que cubrirán desde la base del pensamiento crítico hasta la aplicación práctica de la tecnología en el campo de la neurología.

La organización ha resaltado que el programa del Congreso no sólo se centrará en la técnica, sino en la evolución del rol de la enfermera en la era digital, mientras que los debates principales abordarán la Inteligencia Artificial aplicada y cómo utilizarla para mejorar los cuidados sin perder la esencia humana.

También se abordarán asuntos como la innovación en neurociencia y los nuevos protocolos en cuidados neurológicos; y la humanización para reivindicar el valor del cuidado emocional en un entorno tecnológico.

"Este congreso no es solo una actualización de conocimientos, es una invitación a detenernos y reflexionar sobre quiénes somos y hacia dónde vamos como cuidadores. El encuentro busca que cada asistente regrese a su centro de trabajo con herramientas prácticas y una visión renovada de su vocación", concluyó Hernández Costa.