Iberia Express prevé un aumento del 26% de capacidad para la temporada de invierno en Tenerife

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Iberia Express prevé un aumento del 26 por ciento de capacidad en Tenerife para la temporada de invierno con respecto al año 2019, llegando a tener antes de la pandemia ocho conexiones al día con la isla.

Así lo ha comunicado el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, tras mantener un encuentro con el CEO de Iberia Express, Carlos Gómez Suárez; la directora comercial de la aerolínea, Isabel Rodríguez; el consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca, Javier Parrilla; y la directora insular de Turismo, Laura Castro, donde se han evaluado los datos de conectividad de la línea aérea con la isla en la campaña de verano, así como las previsiones para el último trimestre del año.

Martín ha señalado que pese a la crisis derivada del conflicto en Ucrania y el incremento de los precios de los combustibles, la compañía ha ofertado "un 8% más de capacidad" durante la temporada de verano en comparación al año 2019. Ha añadido que se prevé que para este invierno ese porcentaje aumente "hasta un 26% más de capacidad" que el año prepandemia.

El presidente ha manifestado que se trata de "buenas noticias" porque pese a que se auguraba un "otoño complicado", no se sospecha una debilidad en el mercado aéreo, "al menos" con los datos que la compañía ha ofrecido hasta la fecha.

Por otro lado, ha trasladado a los responsables de la compañía una demanda relacionada con el traslado de perros de presa canario por línea aérea, tras una petición "reiterada" por los criadores de esta raza autóctona que, por causas legales, no puede viajar como animales de compañía, tanto a nivel nacional como internacional u otro tipo de citas.

Al respecto, Martín ha indicado que esta reclamación ha sido informada a la línea aérea y se ha compartido información sobre los procesos de admisión en las bodegas, que "están relacionados" con la declaración de raza braquicéfala del presa canario y del peso de los animales.

Además, el presidente ha dicho que, aunque en el BOE se indica que esta raza es braquicéfala, el Cabildo ya ha comenzado las gestiones, con informes del Colegio de Veterinarios y la Real Sociedad Canina de España, que apuntan a que esta raza "tan característica y representativa" del archipiélago no "presenta problemas o patologías" asociadas a su estructura, que por morfología "no deben ser considerados" ejemplares predispuestos a padecer el síndrome del braquicéfalo, por lo que "no deben tener ningún" tipo de restricción al movimiento en líneas aéreas.

Por último, también se ha analizado la posibilidad de establecer alguna vía para movilizar otro tipo de especies de animales en bodega tras haber sido solicitado por algunos colectivos.