Identificados dos varones en Gran Canaria al usar la cuenta la víctima del robo de una videoconsola

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Vecindario (Gran Canaria) ha identificado a dos varones gracias a que utilizaron la cuenta de una plataforma de videojuegos de una mujer a la que le robaron una consolar en un descuido.

Así lo ha informado la Benemérita, que agrega que, en concreto, se les acusa de ser los presuntos autores de un delito de hurto y un delito de descubrimiento y revelación de secretos.

Los hechos se originaron el pasado mes de junio cuando la víctima denunció la sustracción de una bolsa que contenía una videoconsola de última generación y diversos accesorios mientras se encontraba en una zona pública cercana a la Calle Albéniz de la localidad.

Según la denunciante, el presunto autor aprovechó un breve momento de descuido para hacerse con los efectos en un lugar de gran afluencia de la localidad.

Además, semanas después del hurto, la víctima comenzó a recibir alertas de intrusión en su cuenta personal de la plataforma del dispositivo, ya que uno de los investigados, haciendo uso del terminal sustraído, logró manipular las contraseñas pudiendo acceder al perfil de usuario.

De esta manera, accedió con ello a datos de carácter personal, redes sociales y detalles de contacto de la propia víctima y de su hija menor de edad.

La línea de la investigación se centró en el análisis de la evidencia digital, concretamente en la trazabilidad de las conexiones IP facilitadas por la empresa proveedora de servicios de la videoconsola.

La Guardia Civil ha indicado que a pesar de la dificultad técnica para identificar a un usuario, los agentes lograron aislar la 'huella digital' del sospechoso mediante un cruce de datos y patrones de conexión que permitió ubicar geográficamente el dispositivo en un domicilio situado a pocos metros del parque donde se produjo el hurto.

Las gestiones posteriores, que incluyeron la toma de declaración de testigos en la zona, confirmaron que uno de los autores había sido visto en la vivienda con la videoconsola sustraída poco después de la comisión del delito, esta persona fue investigada el pasado día 28 de diciembre.

Finalmente, el otro partícipe en los hechos, debidamente identificado, ya había abandonado la isla previamente. Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Instrucción nº3 de San Bartolomé de Tirajana.