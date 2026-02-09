El IGN detecta 90 eventos sísmicos al oeste de Las Cañadas del Teide en tres días

Archivo - Parque Nacional del Teide - JUANJO VELÁZQUEZ FOTÓGRAFO - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha detectado desde el pasado sábado una serie de unos 90 eventos sísmicos al oeste de Las Cañadas del Teide, a unas profundidades comprendidas entre los 10 y los 12 kilómetros.

La actividad se presenta en forma de pulsos de eventos de baja frecuencia, con algunos terremotos de tipo híbrido intercalados, detalla el IGN en una publicación en 'X' en la que precisa que en esta zona ya se han observado episodios similares en años recientes.

El IGN destaca que este tipo de actividad forma parte del comportamiento habitual del sistema volcánico de Tenerife y admite que algunos intervalos "resulta difícil contabilizarlos con precisión" debido al solape de las señales.

En esa línea resalta que este tipo de señales sísmicas suele estar asociado al movimiento de fluidos en profundidad, un proceso común en sistemas volcánicos activos como el de Tenerife si bien no se observan "indicios de un cambio significativo en el estado del sistema volcánico" de la isla.