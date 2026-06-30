El IGN registra un sismo de magnitud 3,9 en aguas situadas al este de Gran Canaria que fue sentido en varias zonas - CEDIDO PO IGN

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado durante la madrugada de este martes un sismo de magnitud 3,9 en la escala mbLg en aguas situadas al este de Gran Canaria que fue sentido en algunos puntos de la isla y de Fuerteventura.

Según los datos publicados por el organismo estatal, el movimiento sísmico tuvo lugar a las 02.31 horas (hora canaria), con epicentro localizado a una profundidad de 16 kilómetros.

El mismo alcanzó una intensidad máxima de III, lo que supone un temblor débil, perceptible por parte de la población en algunas zonas, pero que habitualmente no provoca daños.

Por su parte, el sismo se ha sentido en zonas de Telde como Las Huesas, Las Remudas, Lomo de la Herradura y San Antonio.

También se ha percibido en otros puntos como Las Palmas de Gran Canaria, Jinámar, Tafira Baja, Tamaraceite, San Lorenzo, Ingenio, Santa Brígida, Agüimes y Playa de Arinaga.

Finalmente, el temblor aparece registrado en zonas como Valsequillo, San Bartolomé de Tirajana, La Aldea de San Nicolás, Moya, Vega de San Mateo y varios puntos de Fuerteventura, entre ellos Antigua, Tuineje y Pájara.