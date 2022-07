El incendio de Los Realejos tiene dos frentes, llega a San Juan de la Rambla y afecta a unas 60 hectáreas

Incendio en Los Campeches - CABILDO DE TENERIFE

LOS REALEJOS (TENERIFE), 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, ha indicado este jueves que el incendio originado esta mañana en la zona de Los Campeches, en el municipio de Los Realejos, tiene dos frentes activos, ha llegado al municipio de San Juan de La Rambla y afecta a unas 60 hectáreas.

En declaraciones a los periodistas ha comentado también que se han solicitado más medios al Gobierno central entre los que se incluye un hidroavión que, aunque no llegará de forma inmediata, sí quiere que esté preparado por si tiene que actuar.

Ha comentado que se han distribuido todos los equipos de trabajo de tal manera que el turno de tarde-noche se ha incorporado antes e insistido en que el objetivo es adelantarse para que el fuego "no se vaya de las manos".

Martín ha reconocido que la zona del incendio "es muy complicada" porque una parte discurre próxima al Barranco de Ruiz donde sopla aire que "aviva las llamas" que después encuentran un "monte bajo muy compacto" que actúa como combustible.

El presidente ha señalado que se trata de "acotar" el incendio aprovechando las horas del día y los refuerzos "para que la noche sea más tranquila".

Ha comentado también que "no corre peligro ningún núcleo urbano" pues en la zona apenas hay alguna vivienda diseminada si bien ha pedido "cautela" a los ciudadanos y que no acudan al paraje para no colapsar las pistas y entorpecer el trabajo de los equipos de extinción.

"La preocupación", ha apuntado, es que el incendio vaya a la zona alta de pinar pero por ahora "el viento está ayudando porque va en sentido contrario".

Martín ha señalado que "las próximas horas van a ser cruciales" dado que el "mayor problema" es que se trata de un monte "muy denso", con zarzal, "de difícil acceso y que prende fácilmente", subrayando que en el pasado, cuando ha habido incendios en esta zona se han extendido y complicado.