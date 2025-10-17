Innovación, formación y proyección internacional, claves para relanzar la industria del Carnaval de Tenerife

SANTA CRUZ DE TENERIFE 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Primer Congreso Internacional de Profesionalización del Carnaval, un foro inédito impulsado por el Cabildo de Tenerife y la Asociación de Diseñadores y Artesanos del Carnaval de la isla, ha culminado este viernes con la participación de más de 180 profesionales y 35 ponentes que han concluido que la innovación, formación y proyección internacional son claves para relanzar la industria del Carnaval de Tenerife.

El consejero de Empleo, Educación y Juventud del Cabildo, Efraín Medina, valoró la acogida que recibió el encuentro.

"Ha sido un foro realmente productivo. Hemos compartido nuestra experiencia con diferentes países del mundo y nos vamos con nuevos conocimientos y herramientas que nos ayudarán a avanzar en nuestro compromiso de profesionalizar el Carnaval y consolidarlo como una industria con identidad, clave en la generación de empleo, la economía y desarrollo local", explicó.

Las mesas contaron con la participación de 35 ponentes nacionales e internacionales, entre los que se encontraban representantes de algunos de los carnavales más famosos del mundo como Río de Janeiro (Brasil); Venecia (Italia); Barranquilla (Colombia); Mindelo (Cabo Verde); Murcia (España); Düsseldorf (Alemania); Venecia (Italia); Montevideo (Uruguay); Las Palmas de Gran Canaria (España) y Tenerife (España), recoge una nota del Cabildo.

Reconocer la labor de los profesionales del Carnaval y afianzar esta fiesta como un sector clave para el desarrollo de la economía fueron los ejes sobre los que pivotó este foro y entre las conclusiones, los ponentes coincidieron en que reforzar la formación es clave para avanzar en la calidad y la innovación del sector.

Además, hicieron hincapié en otras medidas necesarias para el crecimiento de esta industria, como el impulso a la colaboración público privada, la puesta en marcha de nuevos programas y ayudas de apoyo al emprendimiento, más actuaciones para dignificar el trabajo de los profesionales del sector.

Para Efraín Medina, "tenemos que empoderarnos y empezar a creer en el potencial que tiene nuestro Carnaval para afianzarse como una industria pujante en la que nuestros jóvenes pueden desarrollarse profesionalmente".

En Tenerife, prosiguió, "tenemos muchísimo talento y desde el Cabildo vamos a apoyarlo y acompañarlo a través de acciones concretas".

PROTEGER UN PATRIMONIO CULTURAL

Impulsado por el Cabildo de Tenerife y la Asociación de Diseñadores y Artesanos del Carnaval de Tenerife, el foro cuenta con la colaboración del Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y la dirección técnica del IES Las Indias.

La celebración de este encuentro se enmarca en el conjunto de acciones que ha promovido el Cabildo para dignificar, visibilizar y mejorar la formación de los profesionales del Carnaval de Tenerife, con el objetivo de proteger el patrimonio cultural inmaterial de la isla.

En esta línea de trabajo, la corporación llevará a cabo en noviembre un curso de soldadura básica dirigido a diseñadores del Carnaval, en colaboración con la Federación de Empresas del Metal y Nuevas Tecnologías de Santa Cruz de Tenerife (Femete).

Igualmente ha creado un carné para acreditar de manera oficial a los artesanos y artesanas de esta industria.