Interceptan un dron en el aeropuerto de Gran Canaria

U030 Flexrotor - AIRBUS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas ha interceptado el sábado 25 de julio un dron en la zona restringida del aeropuerto de Gran Canaria, después de que su propietario realizara un vuelo recreativo no autorizado en una de las playas situadas en las inmediaciones del aeródromo de la isla.

El dron, durante el desarrollo del vuelo y ante las adversas condiciones meteorológicas, caracterizadas en la zona en ese momento por la presencia de fuertes rachas de viento, provocaron que el operador perdiera por completo el control de la aeronave, que terminó desplazándose hasta el interior del recinto aeroportuario, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Este hecho "generó un grave riesgo" para la seguridad operacional del tráfico aéreo, ya que se produjo una "potencial interferencia" con las maniobras de las aeronaves que operaban en ese momento.

Por ello, como medida preventiva y con el objetivo de garantizar la seguridad de las operaciones aeroportuarias, fue necesario interrumpir temporalmente la actividad aérea hasta verificar que no existía riesgo alguno para la navegación y restablecer plenamente las condiciones de seguridad.

Tras esclarecer las circunstancias de los hechos, la Guardia Civil puso el incidente en conocimiento de la autoridad competente en materia de seguridad aérea para que se incoaran las actuaciones administrativas que pudieran corresponder por la presunta vulneración de la normativa vigente sobre el uso de aeronaves no tripuladas.

Además desde el Equipo Pegaso de la Comandancia de Las Palmas se recuerda que junto a los registros necesarios, así como las autorizaciones debidas, existen aplicaciones y páginas webs que se deben consultar antes de realizar operaciones o vuelos recreativos, ya que aportan información sobre los requisitos y limitaciones existentes en las zonas donde se pretende realizar el vuelo.

En este caso el dron, debido a sus características, no requería de una formación específica de piloto de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), si bien recomienda que cualquier piloto de drones/UAS disponga del certificado de conocimientos teóricos en subcategoría A1/A3. AESA imparte esta formación teórica de manera gratuita on-line, permitiendo obtener un certificado de conocimientos teóricos de piloto a distancia, válido a nivel europeo.

Señala que con esta formación se adquiere, entre otros, los conocimientos sobre la manera de planificar vuelos con seguridad, requisito fundamental en el uso del espacio aéreo compartido.