Interceptan un pesquero con veinte migrantes a bordo en aguas de Fuerteventura

Archivo - Rescate de Salvamento Marítimo en aguas de Fuerteventura - Europa Press - Archivo

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 24 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil y Salvamento Marítimo han interceptado este viernes un pesquero que navegaba cerca de Fuerteventura con 20 migrantes de origen magrebí y lo han escoltado hasta el puerto de Gran Tarajal, informan fuentes del organismo estatal a Europa Press.

Los hombres han sido atendidos en el muelle por efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y Cruz Roja y se ha constatado un buen estado de salud en general por lo que no ha sido necesario realizar ningún traslado.