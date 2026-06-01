El International Ocean Film Tour arranca su gira nacional el 7 de junio en Las Palmas de Gran Canaria

El International Ocean Film Tour - CEDIDO POR LA ORGANIZACIÓN

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La productora canaria Kinema Producciones ha anunciado que Las Palmas de Gran Canaria acogerá el domingo, 7 de junio, el estreno nacional del 'International Ocean Film Tour', el festival de cine de los océanos más importante de Europa.

Según informa la organización, la cita inicia así en la capital grancanaria su volumen doce con una selección de cortometrajes internacionales procedentes de seis países de cuatro continentes.

Por su parte, el festival tendrá lugar en los Yelmo Cines del Centro Comercial Las Arenas coincidiendo con la celebración del Día Mundial de los Océanos.

Este evento cinematográfico, que cumple doce años de trayectoria, servirá como punto de partida para una gira nacional que recorrerá el país con veinte eventos y que se integra en un circuito europeo con 230 destinos.

El programa de esta edición busca promover la protección, defensa y reflexión medioambiental en torno al mar a través de historias reales y sin actores, utilizando el cine como una herramienta de sensibilización vinculada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Entre las producciones destacadas se encuentra el cortometraje 'Christa Funk: pasión por las olas', que retrata el trabajo de una de las pocas fotógrafas profesionales de surf en las olas de Hawaii.

Asimismo, el festival proyectará 'La última inmersión', un trabajo que narra el reencuentro del buceador Terry Kennedy con una manta raya en México, y 'Una bestia diferente', que detalla el desafío de tres hermanos que se han propuesto cruzar a remo las 9.000 millas del Océano Pacífico.

La programación se completa con 'Up the Coast', que sigue al especialista en 'kiteboard' Kevin Langeree en su búsqueda de las mejores condiciones para navegar en la costa de Sudáfrica, y 'El hogar es el océano', un documental sobre una familia suiza de ocho miembros que ha establecido su hogar a bordo de un yate durante siete años.

Tras su paso por Las Palmas de Gran Canaria, la muestra viajará a Tenerife, Fuerteventura, Málaga, Valencia, Barcelona, Bilbao, Gijón, Santander, Vigo, Madrid, Cartagena, Cádiz y Palma, además de varias localidades de Portugal, para concluir en octubre en los Jameos del Agua, en Lanzarote.