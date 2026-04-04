Intervalos nubosos y probables lluvias ocasionales para este domingo en Canarias

Archivo - Nubes bajas por la borrasca 'Óscar', a 6 de junio de 2023, en La Palma, Santa Cruz de Tenerife, Canarias (España). - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE/ MADRID 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Canarias contará con cielos poco nubosos este domingo, jornada en la que no se descartan lluvias dispersas y ocasionales en las islas más occidentales. Con el desarrollo de la jornada, los cielos tenderán a nublarse en zonas bajas del norte, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En las islas más orientales, se prevén intervalos nubosos, con predomonio de nubes medias y altas.

Las temperaturas sufrirán pocos cambios en las más occidentales, si bien irán en ligero ascenso en el resto, siendo este más acusado en las máximas de costas orientadas al sur y del oeste en Fuerteventura y Lanzarote.

Respecto al viento, soplará flojo de componente norte en zonas bajas y girará a sur en cumbres. Por su parte, será más intenso en costas este y noroeste de las islas montañosas.

En el resto de España, la situación meteorológica estará marcada este domingo por una estabilidad generalizada en la mayor parte del país, con cielos despejados o poco nubosos y presencia de nubosidad alta.

En cuanto a las temperaturas, tenderán a ascender de forma generalizada en la mayor parte del territorio, con la excepción de Galicia, donde descenderán, y de los archipiélagos, donde apenas experimentarán cambios.

Los valores térmicos de la Península se mantendrán elevados para la época en gran parte del país, con más de 25 grados en amplias zonas del nordeste peninsular, el Levante y la meseta Norte, y posibilidad de rozar temperaturas veraniegas, entre 28ºC y 30ºC, en Badajoz, Sevilla, Toledo, Zaragoza, Cuenca, Huelva y Lleida.

No obstante, en el área cantábrica y los litorales de Galicia se esperan cielos nubosos o con intervalos nubosos, que podrían dar lugar a bancos de niebla matinales. Asimismo, se desarrollará nubosidad de evolución en zonas montañosas del centro y norte peninsular, sin descartar algún chubasco ocasional en áreas del Pirineo o del sistema Ibérico.

Respecto al viento, soplará de levante en el mar de Alborán, con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes en el Estrecho y en zonas montañosas de la provincia de Cádiz. En Baleares y en los litorales de la fachada oriental peninsular predominará el viento moderado del sur, mientras que en el Cantábrico será de componente oeste, tendiendo a este.

En el resto del país, el viento será en general flojo, con predominio de la componente norte en Canarias y de las componentes este y sur en la Península.