Intervenidas más de 1.200 prendas deportivas falsificadas vinculadas al Mundial 2026 en Gran Canaria

La Guardia Civil interviene en Gran Canaria más de 1.200 prendas deportivas falsificadas vinculadas al Mundial de Fútbol 2026 - GUARDIA CIVIL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Vecindario, a través de la Patrulla Fiscal y de Fronteras (PAFIF), ha llevado a cabo varias actuaciones contra la venta de productos falsificados que han permitido intervenir un total de 1.269 prendas deportivas relacionadas con selecciones participantes en el Mundial de Fútbol de 2026.

Las intervenciones se desarrollaron en los municipios de Ingenio y Telde, donde se detectó la comercialización de equipaciones que reproducían de forma ilícita marcas y distintivos protegidos, según precisa la Benemérita en una nota.

La actuación se inició tras la denuncia presentada por un representante autorizado de una entidad deportiva, quien alertó de la posible venta de equipaciones falsificadas. De este modo, los agentes comenzaron una serie de comprobaciones para localizar los puntos de venta y verificar la autenticidad de los productos.

MÁS DE 520 PRENDAS

Como resultado de estas gestiones, el pasado 18 de junio se realizó una inspección en un establecimiento comercial de Carrizal, en el municipio de Ingenio. Durante la actuación, los agentes localizaron y aprehendieron 529 prendas deportivas, entre camisetas y pantalones, relacionadas principalmente con distintas selecciones nacionales que participarán en el Mundial de Fútbol de 2026.

El valor estimado de la mercancía intervenida asciende a 36.500 euros. Las investigaciones permitieron además identificar al responsable del establecimiento, que ha sido investigado por un presunto delito contra la propiedad industrial. La mercancía fue retirada y puesta a disposición de la autoridad judicial.

Las pesquisas continuaron en los días siguientes y llevaron a los agentes hasta un segundo punto de venta, ubicado en un espacio de venta ambulante del municipio de Telde. Allí, el pasado 21 de junio, se llevó a cabo una nueva intervención en la que se localizaron 740 prendas deportivas falsificadas, vinculadas a selecciones participantes en el Mundial y con un valor estimado de 61.375 euros.

Entre los artículos intervenidos se encontraban equipaciones completas de selecciones como España, Alemania, Argentina, Inglaterra y Portugal, entre otras.

Las dos actuaciones han permitido retirar de la venta 1.269 prendas deportivas falsificadas, cuyo valor estimado supera los 97.000 euros.

Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Telde, donde continuarán las actuaciones encaminadas a esclarecer completamente los hechos y determinar las posibles responsabilidades derivadas de los mismos.