Investigadas nueve personas por conformar una red de estafas románticas y blanqueo de capitales en Gran Canaria

Agente de la Guardia Civil - CEDIDO POR LA GUARDIA CIVIL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a nueve personas de distintas nacionalidades por conformar una red dedicada a cometer delitos relacionados con ciberdelincuencia --estafas románticas 'Romance Scam'-- y blanqueo de capitales en Gran Canaria.

Así lo ha informado la Benemérita, que agrega que la actuación se desarrolló en el marco de la operación 'Guimaraes' contra esta modalidad de estafa, cada vez más frecuente en el entorno digital.

En este sentido, el 'Romance Scam' o 'timo del amor' consiste en ganarse la confianza de la víctima fingiendo una relación sentimental estable. Una vez consolidada esa confianza, los autores comienzan a solicitar cantidades de dinero con distintas excusas y con la promesa de devolverlas, algo que nunca llega a producirse.

La investigación comenzó tras la denuncia de una persona residente en Gáldar (Gran Canaria) que había sido engañada mediante este método, pudiendo detectar los agentes indicios que apuntaban a la existencia de un grupo organizado con un alto grado de especialización.

Con el avance de las pesquisas, se logró identificar un grupo criminal estructurado, con conocimientos en ingeniería económica y en el uso de redes bancarias.

Para ello, creaban numerosas cuentas en distintas entidades, tanto nacionales como internacionales, muchas de ellas abiertas con identidades usurpadas o con documentación falsificada. El objetivo era mover el dinero estafado, dificultar su rastro y ocultar su destino final.

USABAN MÚLTIPLES IDENTIDADES

Además, para evitar ser detectados, varios miembros del grupo utilizaban múltiples identidades tanto en el ámbito bancario como en el uso de líneas telefónicas y otros canales de comunicación.

Durante la investigación, lo agentes comprobaron que daban de alta cuentas bancarias de dos formas: por un lado, utilizando documentos falsos asociados a identidades inexistentes; y por otro, empleando documentación falsificada correspondiente a personas reales, cuyas identidades habían sido previamente usurpadas.

De esta manera, haciéndose pasar por ellas, lograban superar los controles de seguridad de las entidades financieras. Esta parte de la investigación permitió identificar a tres víctimas adicionales de usurpación de identidad vinculadas a la operación.

Dentro de la ingeniería criminal diseñada para el blanqueo, el grupo también utilizaba el pago de facturas de productos legítimos, ya que abonaban pedidos de vino y materiales de construcción a empresas españolas con distribución internacional, con destino a países de África Occidental, especialmente Nigeria, consiguiendo que el dinero procedente de las estafas se integrara en circuitos económicos aparentemente legales.

Finalmente, la Guardia Civil consiguió identificar tanto a los responsables de manejar las cuentas bancarias utilizadas como a las empresas que recibían finalmente las mercancías pagadas de forma ilícita.

De hecho, en el transcurso de la investigación, llevada a cabo por el Equipo de Policía Judicial perteneciente a la Compañía de Santa María de Guía, se analizaron inicialmente 22 cuentas bancarias.

57 CUENTAS BANCARIAS Y 30 LÍNEAS TELEFÓNICAS

Sin embargo, el seguimiento del capital estafado obligó a ampliar el análisis hasta un total de 57 cuentas, gestionadas mediante 30 líneas telefónicas distintas.

Gracias a esta labor, y con autorización judicial, se logró bloquear varias de las cuentas relacionadas con el grupo criminal que aún mantenían saldo, lo que permitirá que la víctima principal pueda recuperar parte del dinero perdido.

Por otra parte, se ha constatado que este grupo estaría vinculado con otros casos de ciberestafa a nivel nacional, no solo en el ámbito de las estafas románticas, sino también mediante la modalidad conocida como 'Man in the Middle', en la que los delincuentes se interponen en comunicaciones entre empresas o particulares para desviar pagos.