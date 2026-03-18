Investigado un hombre en Gran Canaria por hackear el móvil de una conocida y acceder a imágenes íntimas

Archivo - Un coche de la Guardia Civil en una foto de archivo. - Juan Moreno - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Agüimes (Gran Canaria) ha investigado a un hombre por un presunto delito contra la intimidad, en su modalidad de descubrimiento y revelación de secretos, tras el acceso ilícito a material audiovisual de carácter sensible al hackear el móvil de una conocida y acceder a imágenes íntimas de ésta con su pareja.

En un comunicado, la Benemérita ha explicado que los hechos tuvieron lugar en una vivienda de la localidad de Ingenio, donde la mujer solía dejar un dispositivo electrónico de su propiedad por motivos personales.

De la investigación efectuada por los agentes se extrae que el ahora investigado, aprovechando su relación previa con la víctima, habría logrado acceder al terminal y, aunque los archivos estaban protegidos bajo una clave de seguridad, el presunto autor consiguió saltar esta barrera técnica para transferir el material íntimo a su propio teléfono móvil.

Por su parte, la alerta saltó cuando un allegado de la víctima descubrió, de forma accidental, la existencia de estas imágenes y vídeos en la galería fotográfica del investigado.

En dicha galería no solo se hallaban archivos de la denunciante y su actual pareja, sino que se había material similar de otras mujeres.

LA DENUNCIA SE EFECTUÓ EN MARZO

Tras la interposición de la denuncia el pasado a principios del mes de marzo en dependencias policiales, la Guardia Civil activó un protocolo de actuación inmediata, centrándose la línea de investigación en la trazabilidad del acceso al dispositivo y la identificación inequívoca del presunto autor en Agüimes, donde se procedió a su localización.

Al respecto, la Benemérita ha resaltado que la rapidez de los agentes fue fundamental para asegurar el material probatorio antes de que este pudiera ser eliminado o difundido a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería instantánea, una sospecha que la víctima mantenía debido al perfil manipulador del investigado y a su hábito de intercambiar este tipo de contenidos con terceros.

Finalmente, las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del Juzgado de guardia de Telde, dándose traslado de todo lo actuado para la continuación del proceso judicial por la presunta comisión de un delito de descubrimiento y revelación de secretos.