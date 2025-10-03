Investigan a 85 personas de una red que robaba en el interior de maletas de los viajeros en Tenerife Sur

Dinero y joyas sustraídos por una red criminal que robaba en el interior las maletas de los viajeros en el aeropuerto Tenerife Sur - GURDIA CIVIL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de la denominada 'Operación BORO TF', investiga a un total de 85 personas implicadas en una red que robaba en el interior de maletas de los viajeros en el aeropuerto Tenerife Sur.

La operación se inició a finales de 2023 y ahora se ha detenido a 30 personas e investigado a otras 21 más, todos ellas relacionados con delitos de robo con fuerza cometidos en las maletas de pasajeros que viajaban en el aeropuerto Sur-Reina Sofía de Tenerife como presuntos autores de los delitos de pertenencia grupo criminal, robo con fuerza, daños, receptación y blanqueo de capitales.

A finales del año 2023, la Guardia Civil llevó a cabo la operación Oretel, iniciada tras detectar un aumento en el número de denuncias y quejas interpuestas por los viajeros debido a robos y hurtos en el interior de sus maletas facturadas, siendo los perjudicados directos, pasajeros de diferentes nacionalidades.

En total fueron detenidos 14 trabajadores del aeropuerto e investigados otros 20 y fueron recuperados objetos sustraídos valorados en más de dos millones de euros.

Durante los registros realizados en esa operación del año 2023, tanto en taquillas de los trabajadores, como en sus vehículos particulares y viviendas, se incautó diverso material que ha sido exhaustivamente analizado por los agentes especializados, iniciándose así la operación actual, gracias a la cual se acusa a un total de 51 personas más en el marco de ese grupo ciminal, que unidos a los 34 acusados en el año 2023, suman un total de 85 personas investigadas.

Gracias a esta investigación, los agentes averiguaron que en una joyería ubicada en Santa Cruz de Tenerife se habrían vendido durante años parte del oro, relojes y objetos preciosos que sustraían de los equipajes, motivo por el cual este jueves, en una inspección, fueron aprehendidas piezas de joyería valoradas en más de 59.000 euros.

La investigación ha sido llevada a cabo por la Unidad de Análisis de Investigación Fiscal y Fronteras (UDAIFF) del Aeropuerto Tenerife Sur con el apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) y de la Unidad Orgánica de Policía Judicial.

La operación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción Número 4 de Granadilla de Abona.