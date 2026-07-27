Investigan un ataque vandálico con grafitis en el casco histórico de La Laguna (Tenerife)

Grafitis en el casco histórico de La Laguna - AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA

LA LAGUNA (TENERIFE), 27 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de La Laguna, a través de las áreas de Seguridad Ciudadana y Servicios Municipales, ha abierto una investigación para identificar a los autores de los actos vandálicos cometidos durante la noche de este domingo en diferentes puntos del centro histórico del municipio, donde varias fachadas, puertas, mobiliario urbano y otros elementos del espacio público amanecieron con pintadas.

Desde el consistorio se considera que estos hechos constituyen una "grave agresión" contra el centro histórico de La Laguna, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco, además de una "absoluta falta de respeto" hacia el esfuerzo que realizan diariamente instituciones, vecinos y vecinas y trabajadores municipales para conservar un espacio de extraordinario valor histórico, cultural y arquitectónico.

La Policía Local ha iniciado las correspondientes diligencias para esclarecer lo ocurrido y ya trabaja en la recopilación de todos los indicios que permitan identificar a los responsables, detalla el Ayuntamiento en una nota.

Entre las actuaciones previstas se encuentra el análisis de las imágenes de las cámaras de videovigilancia existentes en la zona, así como la revisión de cualquier otro elemento que pueda contribuir a determinar la autoría de estos hechos.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Badel Albelo, aseguró que se van a poner "todos los medios" al alcance del consistorio para identificar a los autores de estos actos vandálicos.

"Quien actúa de esta manera debe saber que no va a quedar impune. Se investigarán todos los indicios disponibles y hacemos un llamamiento a cualquier persona que haya podido presenciar lo ocurrido o disponga de información que pueda ayudar a identificar a los responsables para que la ponga en conocimiento de la Policía Local", explicó.

El consistorio solicita así la colaboración ciudadana para facilitar el esclarecimiento de los hechos, recordando que cualquier información puede resultar determinante para localizar a los autores y evitar que este tipo de comportamientos vuelvan a repetirse.

LO OCURRIDO ES "INADMISIBLE"

Por su parte, el concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández, lamentó que lo ocurrido es "inadmisible".

"No estamos hablando únicamente de unas pintadas, estamos hablando de una agresión al centro histórico de La Laguna, un espacio reconocido internacionalmente como Patrimonio Mundial por la Unesco. Cada año el Ayuntamiento destina cerca de 100.000 euros a eliminar pintadas y reparar los daños que provocan este tipo de actos vandálicos", explicó.

En esa línea dijo que "son recursos públicos que salen del bolsillo de todos los laguneros y laguneras y que podrían invertirse en seguir mejorando pueblos y barrios, reforzar los servicios municipales o desarrollar nuevas actuaciones para el municipio".

Para el edil, "no podemos permitir que el esfuerzo de todo un año quede empañado por la irresponsabilidad de unos pocos".

Hernández añadió también que "quien realiza estas pintadas no solo deteriora una fachada o un elemento del mobiliario urbano, daña la imagen del centro histórico, perjudica a vecinos, comerciantes y visitantes y demuestra una absoluta falta de respeto hacia la historia y hacia un espacio que forma parte de la identidad de La Laguna".

A su juicio, "cuidar nuestro centro histórico es una responsabilidad compartida y quienes actúan de esta forma perjudican un legado que debemos conservar entre todos".

De forma paralela a la investigación policial, los servicios municipales ya han iniciado las labores de limpieza de las zonas afectadas con el objetivo de devolver cuanto antes estos espacios a su estado original y minimizar el impacto ocasionado.

POSIBLES SANCIONES

Las ordenanzas municipales de La Laguna contemplan sanciones de hasta 3.000 euros para quienes cometan actos vandálicos en la vía pública, especialmente en casos de pintadas y grafitis no autorizados sobre mobiliario urbano, fachadas o cualquier otro elemento del espacio público.

Además de la correspondiente multa, las personas responsables deben asumir íntegramente los costes de reparación o limpieza de los daños ocasionados por los servicios municipales y, en los casos de mayor gravedad, cuando los daños puedan constituir un delito contra los bienes públicos, los hechos pueden ser trasladados a la vía penal.

El Ayuntamiento de La Laguna actuará con toda la firmeza que permite la normativa vigente, aplicando las medidas previstas en la Ordenanza Municipal y en el resto de la legislación aplicable para exigir las responsabilidades que correspondan a los autores de estos hechos, sin perjuicio de las acciones administrativas o judiciales que pudieran derivarse.