Investigan a dos mujeres de Alicante por estafar más de 25.000 euros en La Palma con la falsa venta de un coche

Agente de la unidad de ciberdelitos de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al 'Equipo @' de La Palma, especialistas en combatir la ciberdelincuencia, han instruido diligencias en las que investigan a dos mujeres de 21 y 38 años, residentes en la provincia de Alicante, como presuntas autoras de un delito de estafa bancaria cometido mediante el modus operandi del 'Phishing Cars.

La investigación se inició cuando los agentes especializados tuvieron conocimiento de los hechos delictivos a través de la denuncia presentada por la víctima.

Este método consiste en engañar a la víctima, mediante técnicas de ingeniería social, publicando anuncios falsos de vehículos, normalmente en portales de venta populares, con fotos y descripciones, aparentemente reales, pero sin que en realidad exista el vehículo anunciado.

Así, el ciberdelincuente finge ser el propietario o intermediario y busca que el comprador envíe dinero por adelantado, ya sea para reservar el vehículo o cubrir gastos de transporte, y una vez recibe el dinero, desaparece sin dejar rastro.

En esta ocasión la víctima, al ver el anuncio publicado, contacta a través de la plataforma de venta, recibiendo información adicional a través de mensajería instantánea, en la que le envían documentación, fotos e información del vehículo anunciado, y le solicitan a su vez, fotos de su DNI para iniciar los trámites de compraventa, detalla la Guardia Civil en una nota.

Una vez realizado el pago mediante transferencia bancaria, no recibe contestación a las llamadas realizadas, por lo que informa a su banco e interpone denuncia, por si pudiera tratarse de una estafa.

Gracias al análisis minucioso de la información recabada por el Equipo @ de La Palma y a la rápida intervención de los agentes, se logró bloquear una primera cuenta bancaria en la que se recuperaron más de 22.000 euros, y continuando con la investigación se identificó una segunda cuenta bancaria, en la que fue posible bloquear y recuperar más de 1.800 euros.

Mediante el bloqueo de estas dos cuentas bancarias, se ha podido evitar que los fondos fueran transferidos a otros países, lo que habría dificultado su trazabilidad y la recuperación del dinero.

Las gestiones posteriores permitieron la plena identificación de las presuntas autoras, quienes fueron localizadas en la provincia de Alicante, para lo que se contó con el apoyo del Equipo @ perteneciente a la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.