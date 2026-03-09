Investigan al dueño de un perro por abandonarlo y morir en Tejeda (Gran Canaria)

Un agente del Seprona en una moto, en una imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas ha investigado el 19 de febrero a un hombre como presunto autor de un delito de abandono animal, al dejar sin cuidado a su perro en los exteriores de su vivienda habitual en la zona de Tejeda (Gran Canaria), y falleciendo finalmente el can.

El hombre ha sido investigado después de que el animal, que permanecía atado con una cadena y a la intemperie, fuera rescatado por dos senderistas que pasaban por la zona y que se percataron de que el perro, pese a parecer que yacía sin vida, tenía signos leves de estar vivo, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Por ello, al no localizar al propietario, decidieron trasladarlo a un centro veterinario, donde finalmente falleció por la debilidad que presentaba, no pudiendo hacer nada por salvarle la vida.

Ante esta situación los senderistas presentaron una denuncia formal en el Puesto de la Guardia Civil de Tejeda, que iniciaron las gestiones correspondientes para identificar al propietario del animal fallecido y, traspasar las actuaciones al Seprona para conocer la causa de la muerte del animal y los motivos que la provocaron.

Se señala que días antes del descubrimiento del animal por parte de los senderistas, hubo un temporal en la isla de Gran Canaria, lo que hace presumir que el perro "no tuvo las atenciones necesarias y permaneció a la intemperie, sufriendo todos" los factores meteorológicos adversos que se dieron durante esos días anteriores a su descubrimiento.

Durante la investigación de la Guardia Civil permitió identificar y localizar al propietario del animal, que era vecino de la zona de Tejeda y quien expuso a los agentes del Seprona los motivos por los que el animal fue encontrado en el lugar, por lo que procedieron en ese momento a investigar al propietario del animal por un presunto delito de maltrato animal.

Por su parte, la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria realizó la necropsia del animal a petición de las autoridades que dio como resultado que el perro había recibido una pobre atención, lo que habría contribuido "de forma significativa al deterioro" del estado general del animal y finalmente su fallecimiento.

Las diligencias instruidas por la Guardia Civil, así como el investigado han sido puestos a disposición del juzgado de guardia de Arucas.

La Guardia Civil recuerda que el abandono o la falta de atención a un animal que derive en su muerte puede constituir un delito conforme a la legislación española, ante cualquier conocimiento o sospecha pueden ponerlo en conocimiento a través del teléfono 062 - 112.