Investigan a un hombre en Güímar tras quedarse con una cartera con 600 euros y hacer compras con tarjeta

Archivo - Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil - ALBERTO RUIZ / EUROPA PRESS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Puesto de Güímar han instruido diligencias en las que investigan a un hombre de 61 años, vecino del municipio, como presunto autor de un delito de apropiación indebida y otro de estafa.

Los hechos delictivos se remontan al pasado mes de mayo, cuando el perjudicado presentó la correspondiente denuncia tras haber extraviado su cartera con documentación personal y 600 euros en efectivo.

Los agentes de la Guardia Civil iniciaron una investigación gracias a la cual, tras la realización de diversas gestiones, consiguieron averiguar que el acusado se había apropiado de la cartera, cuando su propietario, por descuido, la había dejado olvidada en un establecimiento de hostelería.

El investigado no realizó ninguna gestión para intentar devolverla a su propietario, sino que además de apropiarse de la cartera y los 600 euros en efectivo que contenía, utilizó una tarjeta bancaria que encontró en su interior, propiedad del perjudicado, para compras que realizó en varios comercios del municipio.

Así, los agentes lograron identificar, localizar e investigar al acusado, como presunto autor de dos delitos, apropiación indebida y estafa, detalla la Guardia Civil en una nota.

El investigado, junto con las diligencias instruidas, ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente.