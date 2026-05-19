Investigan a un hombre por la muerte violenta de 4 perros en Telde (Gran Canaria)

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 19 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional, pertenecientes a la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de Telde y la Guardia Civil de Gran Canaria, a través del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), han investigado a un vecino de Telde como presunto autor de un delito continuado de maltrato animal y malos tratos en ámbito familiar, tras recabar indicios relacionados con la muerte violenta de, al menos, cuatro perros.

La investigación comenzó el 15 de enero del 2026, en el marco de la colaboración conjunta entre la Policía Nacional y la Guardia Civil, después de que la mujer del ahora investigado interpusiera una denuncia por violencia de género, según ha informado Policía Nacional.

En el marco de las actuaciones policiales, la mujer expuso que el hombre tenía una actitud violenta hacia los animales de la vivienda, situación que había generado temor a la familia. Así con esta información y el intercambio de datos entre ambos cuerpos policiales, los agentes tuvieron conocimiento de una serie de hechos que podrían ser constitutivos de un delito de maltrato animal con resultado de muerte.

Por ello iniciaron las correspondientes gestiones de investigación donde los agentes del SEPRONA realizaron diversas actuaciones para esclarecer lo ocurrido, logrando determinar que el investigado presuntamente habría acabado con la vida de, al menos, cuatro perros, utilizando un objeto contundente con el que les habría propinado golpes mortales.

Además, con el fin de ocultar los hechos, el presunto autor habría enterrado los cuerpos de los animales en un terreno anexo a la vivienda.

Finalmente, como resultado de la investigación conjunta entre la Policía Nacional y la Guardia Civil, se instruyeron las correspondientes diligencias por un presunto delito continuando de maltrato animal y malos tratos en ámbito familiar; mientras que el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.