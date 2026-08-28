Investigan la muerte de un hombre tras un incendio en su vivienda en la Villa de Mazo, en La Palma

Archivo - Agente de la Guardia Civil en la sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 - 1-1-2 CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE LA PALMA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han abierto una investigación para tratar de esclarecer la muerte de un hombre tras un incendio en una vivienda en el municipio de la Villa de Mazo, en la isla de La Palma.

Así lo confirman fuentes de la Benemérita a Europa Press, que detallan que los primeros indicios apuntan a que el incendio parece provocado y que la muerte pudo haber sido voluntaria.

Los hechos tuvieron lugar en la tarde noche de este 27 de agosto.