Investigan a una mujer en Granadilla (Tenerife) por realizar tratamientos dentales en una peluquería canina

SANTA CRUZ DE TENERIFE 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes Equipo de Protección de la Naturaleza (EPRONA) investigan a una mujer, vecina de Granadilla, acusada de un delito intrusismo laboral-profesional.

Los hechos se produjeron cuando los agentes tuvieron conocimiento de que un establecimiento dedicado a la peluquería canina podría estar realizando una actividad no compatible con su trabajo por lo que iniciaron una investigación y se realizó una inspección en el local.

Durante la inspección se pudo comprobar que en el establecimiento se llevan a cabo profilaxis dental sin anestesia y se localizó material utilizado como herramientas e instrumentos quirúrgicos, gasas, vendas, y hasta un medicamento de uso en humanos, entre otras cosas.

Los agentes solicitaron diversos informes técnicos, uno al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses para analizar el producto farmacéutico localizado durante el registro, que se certifica no apto para utilizarlo en animales, y otro al Facultativo Colegiado Veterinario, para certificar el intrusismo laboral, ya que ese tipo de procedimientos debe ser realizado por veterinarios bajo anestesia general.

Como resultado de las investigaciones se comprobó que se estaba realizando esa práctica ilícita, por lo que se procede a la investigación de una persona acusada de delito de falsedades (intrusismo laboral) por ejercer profesión sin titulación reglada habilitante, así como interponer tres denuncias administrativas en materia de sanidad animal-protección animal, uso de medicamentos y de actividades clasificadas, informa la Guardia Civil en una nota.

La investigación continúa abierta para el análisis de toda la documentación.