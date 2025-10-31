ITC entra en el Guinness World Records por registrar el menor consumo energético en una planta desaladora de agua de mar

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), entidad pública adscrita a la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, ha sido oficialmente registrado en el Guinness World Records por registrar el menor consumo energético en una planta desaladora de agua de mar por ósmosis inversa, con un valor certificado de 1,794 kWh por metro cúbico de agua producida.

Este logro, conseguido con su innovador sistema DESALRO 2.0, sitúa a Canarias en el "mapa mundial de la eficiencia hídrica y consolida" al ITC como referente internacional en cuanto a "sostenibilidad y eficiencia" en el ciclo industrial del agua, según ha informado la Consejería regional de Innovación en nota de prensa.

La planta experimental que ha alcanzado este récord se encuentra ubicada en las instalaciones del ITC en Pozo Izquierdo, en la isla de Gran Canaria, y está vinculada a la plataforma DESAL+ LIVING LAB, que opera a escala industrial con una capacidad de 2.500 metros cúbicos al día, "sirviendo como laboratorio abierto de innovación tecnológica en desalación".

Al respecto, la consejera delegada ejecutiva del ITC, Guayarmina Peña, ha señalado que este reconocimiento "confirma el liderazgo tecnológico de Canarias en desalación sostenible y demuestra la capacidad de la I+D pública para dar respuesta a desafíos tecnológicos con soluciones reales".

Por su parte, el responsable del departamento de Agua del ITC, Baltasar Peñate, expuso que este récord "es fruto del trabajo colaborativo entre ciencia e industria para avanzar" hacia una gestión "más eficiente y resiliente" del ciclo del agua.

El consumo energético alcanzado por DESALRO 2.0, subrayan, "rebaja significativamente" los valores medios actuales del sector, con una reducción de hasta un 25%, implicando un "notable ahorro" económico y ambiental en la operación de plantas desaladoras.

Además este logro supera el anterior récord mundial establecido en 2021 por la Saline Water Conversion Corporation (SWCC) de Arabia Saudí, con un consumo de 2,271 kWh/metros cúbicos y "constituye un hito decisivo" hacia un modelo "más sostenible y eficiente" de producción de agua desalada.

SISTEMA DESALRO 2.0

En cuanto al sistema DESALRO 2.0, combina un diseño hidráulico optimizado, bombas de alta presión de desplazamiento positivo, dispositivos de recuperación de energía de última generación y una configuración híbrida de membranas que minimiza las pérdidas de presión y maximiza la eficiencia.

Además resaltan su diseño modular y compacto, que "facilita" la instalación, la operación y la replicabilidad de bastidores de desalación a diferentes escalas.

Por último, indican que este Guinness World Record obtenido por el ITC coincide con una efeméride histórica y es que en 2025 se cumplen 60 años desde el inicio de la desalación en España, un camino que comenzó precisamente en Canarias.

Y es en 1965 cuando se inauguró en la isla de Lanzarote, en concreto en Arrecife, la primera planta desaladora del país --la número 24 del mundo--, con un consumo eléctrico de 14 kWh por cada 1.000 litros producidos, lo que marcaba un "punto de inflexión" en el acceso al agua y en el desarrollo económico y social del archipiélago.

Desde entonces, indican, Canarias "se ha consolidado como un laboratorio mundial" de innovación hídrica, donde ciencia, ingeniería y sostenibilidad han ido de la mano para dar respuesta a los retos del agua en territorios insulares.

El diseño DESALRO 2.0 del ITC tiene en su haber reconocimientos como el Premio Europa Se Siente 2024 al mejor proyecto nacional ejecutado con fondos europeos en la categoría Agua, otorgado por el Ministerio de Hacienda; y la Mención de Honor a la Innovación en los AEDyR Awards 2025, concedida por la Asociación Española de Desalación y Reutilización (AEDyR). Estos galardones refuerzan la posición del ITC como referente en innovación hídrica a nivel nacional e internacional.

Por su parte, el récord certificado por Guinness World Records "refuerza la posición" de Canarias como "polo de excelencia" en tecnologías del agua y abre nuevas oportunidades para la transferencia de conocimiento y la cooperación internacional.

También "potencia" la capacidad investigadora de la plataforma DESAL+ LIVING LAB, una infraestructura de I+D público-privada orientada a la demostración de soluciones avanzadas en el ciclo industrial del agua en Canarias.

Las aplicaciones potenciales del diseño DESALRO 2.0 incluyen la reducción del coste energético y ambiental de la desalación, la replicación del modelo en territorios insulares o con escasez hídrica y la promoción de políticas de economía azul y circular basadas en innovación y eficiencia de los recursos.

El proyecto ha contado con financiación europea REACT-EU, en el marco del instrumento europeo Next Generation EU, mediante subvención concedida por el Gobierno de Canarias, a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI). En su desarrollo, el ITC ha contado con la implicación de empresas locales y de la industria canaria de desalación.

Este reconocimiento se enmarca en las actuaciones del proyecto IDIWATER, orientado al impulso de soluciones innovadoras para la mejora de la eficiencia y sostenibilidad en la gestión del agua.