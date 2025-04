El Jefe del Estado Mayor de la Defensa, sobre el plan de inversión: "la seguridad es costosa, pero hay que trabajarla"

"Si el adversario detecta que no tenemos las capacidades necesarias, no lo vamos a disuadir, y entonces sí que puede haber problemas", ha señalado en un acto de presentación para el Día de las Fuerzas Armadas en Tenerife

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), Teodoro Esteban López Calderón, ha valorado este miércoles que el nivel de tensión que se vive actualmente a nivel geopolítico "exige" preparación "para reaccionar" y sobre todo "intentar" que la situación de paz que se vive "no se altere", después de que el presidente del Gobierno estatal, Pedro Sánchez, anunciase el plan de inversión de 10.471 millones para alcanzar el 2% del PIB en Defensa.

"Comprendo que la seguridad es costosa, pero no se puede dar por hecha, hay que trabajarla. Y en efecto, ese trabajo para lograrla, el nivel de seguridad que se merecen todos los españoles y nuestros aliados, evidentemente, tiene un coste", ha señalado el Jemad al ser preguntado por esta cuestión en un acto en Tenerife.

En ese sentido, ha valorado como "evidente" que la situación geopolítica actual --en torno a la que se vive "muchísima tensión", acompañada de una "confrontación prácticamente permanente", así como de "amenazas híbridas, que se plantean día a día con ataques no convencionales", en relación a los de tipo cibernéticos-- exige "que tengamos que prepararnos para reaccionar y sobre todo intentar que la situación de paz que vivimos no se altere".

"El mayor éxito de las Fuerzas Armadas es lograr la paz a través de la disuasión, sin tener que combatir o llegar a un conflicto, pero para disuadir hacen falta dos cosas: primero, voluntad, que eso no es cosa nuestra, es cuestión del nivel politico español, y capacidad. Si el adversario detecta que no tenemos las capacidades necesarias, no lo vamos a disuadir, y entonces sí que puede haber problemas", ha añadido en rueda de prensa.

El jefe del Estado Mayor de La Defensa ha puntualizado, finalmente, que comprende que "la disuasión es cara", pero si esta falla, y se va a un conflicto armado, "todavía es muchísimo más cara". "Y si ese conflicto armado lo perdemos, encima ya el resultado es devastador", ha advertido el Jemad.

Las declaraciones se han producido en el seno de una rueda de prensa con motivo de los preparativos del Día de las Fuerzas Armadas, con actividades programadas entre Tenerife y Gran Canaria para junio de 2025.