Jesús Ezequiel Domínguez (PSOE), nuevo alcalde de San Juan de La Rambla tras prosperar la censura contra Juan Ramos (CC)

Jesús Ezequiel Domínguez, nuevo alcalde de San Juan de La Rambla - AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LA RAMBLA

SAN JUAN DE LA RAMBLA (TENERIFE), 4 (EUROPA PRESS)

Jesús Ezequiel Domínguez (PSOE) ha sido elegido este miércoles como nuevo alcalde de San Juan de La Rambla tras prosperar la moción de censura contra Juan Ramos (CC).

Así, el nuevo grupo de gobierno estará conformado por los ediles del Grupo Municipal Socialista: Jesús Ezequiel Domínguez González, Priscila Díaz Bethencourt, Gloria María Méndez Quintero y Daniel Rodríguez Mesa más Juan Agustín Siverio González, de AUP-Sí Se Puede, y Juan Alberto Pérez González, de Nueva Canarias.

Por su parte, el grupo de la oposición estará integrado por los concejales de Coalición Canaria Juan Ramos Reyes, Jonay Méndez Vargas y María García Díaz, la concejal de AUP-Sí Se Puede Yanira Mesa González, y la del Partido Popular, Dolores María Rodríguez García.

Con esta nueva distribución, la corporación municipal queda configurada con un grupo de gobierno de seis ediles y una oposición formada por cinco concejales, que desarrollarán sus respectivas funciones de representación y control dentro de la institución municipal.