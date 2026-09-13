Un joven herido moderado durante una reyerta en Santa Cruz de Tenerife

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 22 años, ha resultado herido de carácter moderado durante una reyerta en Santa Cruz de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 21.13 horas de este sábado en la calle Zafiro del citado municipio, lugar hasta el que se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que el joven presentaba heridas de carácter moderado, por lo que fue trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional, que realizaron las diligencias correspondientes.