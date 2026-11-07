Un joven muere tras sufrir un atropello en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria)

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un joven, de 25 años, ha fallecido este viernes tras sufrir un atropello en la Avenida de Italia, en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 23.35 horas y hasta la zona se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que el hombre presentaba lesiones graves, solo pudiendo confirmar su muerte tras ser valorado.

En el lugar del accidente también se personaron agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional, que aseguraron la zona y realizaron las gestiones correspondientes.