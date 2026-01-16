La Laguna acogerá una residencia para personas con autismo: cuatro viviendas, 20 plazas y una inversión de tres millones

Acto de colocación de la primera piedra de la futura residencia de Apanate para personas con autismo - JUANJO VELÁZQUEZ FOTÓGRAFO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El municipio de La Laguna ha acogido este viernes el acto de colocación de la primera piedra del futuro complejo residencial de Apanate dirigido a personas adultas con trastorno del espectro autista.

Este simbólico acto contó con la presencia del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, la presidenta y el vicepresidente del Cabildo, Rosa Dávila y Lope Afonso, respectivamente, la consejera de Acción Social, Águeda Fumero, y la concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento de La Laguna, María Leonor Cruz, así como la presidenta de Apanate, María del Carmen Díaz, y trabajadores, personas usuarias y familiares.

Los detalles de esta iniciativa fueron explicados por José Luis Barquín, arquitecto del proyecto original y familiar de usuario, que aseguró que "aquí, en este lugar, comienza el milagro", palabras a las que se sumó la presidenta de Apanate, María del Carmen Díaz, que se refirió a esta obra como "un proyecto que garantiza el futuro y la tranquilidad de las familias".

También participó Elisa Hernández, en representación de los trabajadores de la entidad, y David Campos como usuario, quien agradeció la defensa de sus derechos y la oportunidad para vivir como adultos.

El futuro complejo residencial cuenta con un presupuesto de 3.007.134,45 euros y un plazo de ejecución de 24 meses.

Las obras se financiarán, en gran parte, con fondos europeos (Next Generation), y se complementará con financiación del Cabildo de Tenerife si fuera necesario, recoge una nota de la corporación.

El complejo residencial contará con cuatro viviendas para 20 usuarios, un modelo convivencial novedoso e innovador, que fomentará el desarrollo de una vida plena para los usuarios.

El Cabildo, a través del Instituto Social y Sociosanitario ejecutará la obra y la cederá posteriormente a Apanate para su futura gestión.

Durante el acto de colocación de la primera piedra, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, indicó que este complejo residencial responde a una "demanda" que llevan mucho tiempo realizando desde la asociación, los propios usuarios y sus familias.

"El Gobierno canario es consciente de esta realidad y no se olvida de las personas con autismo, especialmente en la edad adulta, una etapa en la que deben afrontar mayores dificultades para su inclusión en la sociedad y en el mundo laboral. Por ello, en esta legislatura hemos apostado de manera prioritaria por la creación de la Dirección General de Discapacidad", indicó, a lo que agregó que "iniciativas como esta son, además, un claro ejemplo de la importancia de la colaboración público-privada entre administraciones públicas en cooperación con el tercer sector para llegar conjuntamente a todas esas situaciones y personas a las que, en muchas ocasiones, la administración no puede llegar por sí sola".

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, subrayó que "la colocación de la primera piedra del Complejo Residencial para Personas con Autismo no es solo el inicio de una obra, sino de un compromiso político claro con un modelo de sociedad más justa e inclusiva, que pone en el centro a las personas", al tiempo que remarcó que "los cuidados no son un privilegio, sino un derecho".

En este sentido, destacó el papel del Cabildo, a través del IASS y en colaboración con el Gobierno de Canarias, en la renovación y construcción de recursos sociosanitarios adaptados al nuevo modelo de cuidados de larga duración, centrado en la dignidad, la autonomía y el bienestar de cada persona.

COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

Asimismo, resaltó el trabajo del tercer sector y, de manera especial, "la trayectoria de Apanate, ejemplo de cómo la alianza entre las instituciones y la sociedad civil permite avanzar con mayor solidez y justicia", destacando "el esfuerzo sostenido de las familias y de quienes han alzado la voz durante años para reclamar recursos adecuados".

La presidenta insistió en que "este proyecto representa futuro y tranquilidad para muchas familias, y el compromiso del Cabildo es seguir construyendo una isla donde las personas con necesidades y sus familias puedan desarrollar su proyecto de vida con apoyos adecuados, respeto y seguridad".

La consejera de Acción Social, Águeda Fumero, destacó que "este proyecto incorpora algunas de las ideas más innovadoras en la atención a personas con TEA, organizando el espacio en pequeñas unidades convivenciales, lo que permitirá una atención altamente personalizada, adaptada a cada persona, y facilitando un trabajo real de integración en la comunidad".

Fumero recordó que "este compromiso no nace hoy, se trata de un proyecto que ha enfrentado muchas dificultades a lo largo del tiempo, que se ha salvado de la mano de los técnicos y de las familias, cristalizando, por fin, en este recurso".

Igualmente añadió que "con este proyecto, Apanate crece, pero también crece la atención social en Tenerife, que camina hacia un modelo basado en la cercanía, la especialización y la humanidad en los servicios".

La consejera de Acción Social concluyó asegurando que este viernes se coloca una primera piedra pero "lo que de verdad" se hace es construir "el futuro de una sociedad más justa, más inclusiva y más comprometida con los cuidados y con los derechos de todas las personas".