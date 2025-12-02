Lanzarote muestra su "rotundo rechazo" a introducir la pesca con cerco industrial de túnidos en el caledero canario

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, y el consejero insular de Pesca, Samuel Martín - CABILDO DE LANZAROTE

ARRECIFE (LANZAROTE), 2 (EUROPA PRESS)

El Cabildo de Lanzarote ha mostrado su "rotundo rechazo" al proyecto piloto impulsado por la Unión Europea (UE) a petición del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que pretende evaluar las condiciones para introducir la pesca con cerco industrial de túnidos en el caladero de Canarias.

Al respecto, el Cabildo de Lanzarote advierte de que esta iniciativa, aprobada en la 29ª Reunión Ordinaria de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT) celebrada en Sevilla, supone una "amenaza directa" para la sostenibilidad del medio marino y el "futuro de la pesca artesanal" en el archipiélago, según ha informado la institución insular en nota de prensa.

Al respecto, el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, expuso que este proyecto "supone un riesgo inaceptable" para la sostenibilidad de los mares y para un modelo de pesca que, subrayan, "ha demostrado ser respetuoso, equilibrado y beneficioso" para las comunidades costeras.

Así consideró que "no" se puede convertir a Canarias en "un laboratorio para ensayar técnicas" de pesca industrial que "generan impactos graves" en la biodiversidad. En este sentido, apuntó que la defensa del mar como "fuente de vida, identidad y economía local pasa por preservar las prácticas tradicionales y selectivas, entre ellas la pesca de 'un hombre, un anzuelo', que garantiza la captura responsable y el respeto al entorno".

La institución recuerda que tanto la pesca de cerco industrial como el arrastre "están prohibidos en el caladero nacional de Canarias debido a su demostrado impacto" sobre los recursos y la biodiversidad marina, por lo que consideró que autorizar un proyecto experimental de estas características "abriría la puerta a una futura implantación de métodos intensivos incompatibles con la fragilidad" del ecosistema canario y con el modelo pesquero que históricamente ha sostenido a las islas.

Por su parte, el consejero de Pesca del Cabildo de Lanzarote, Samuel Martín, expuso que la propuesta "pone en serio peligro el equilibrio" del caladero canario y amenaza la supervivencia de un sector que ha trabajado "de manera sostenible" durante generaciones.

Añadió que la pesca artesanal "es el corazón" de las comunidades, al tiempo que advierte de que la "introducción del cerco industrial o la cría intensiva de túnidos situaría en desventaja a quienes han respetado siempre" los ciclos naturales y han apostado por prácticas selectivas y de bajo impacto.

El Cabildo de Lanzarote también ha alertado sobre el impacto que ya están generando en el Atlántico medio los dispositivos agregadores de peces (FADs o DAF) asociados a la pesca de cerco industrial, muchos de ellos situados al sur de Canarias.

Estos sistemas, explican, alteran las rutas naturales de migración de las distintas especies de túnidos, concentran de manera artificial los cardúmenes y favorecen una sobreexplotación localizada, en detrimento de la flota artesanal que faena con técnicas selectivas y respetuosas con el entorno.

Señala que frente a un modelo que "caza" el recurso allí donde se le logra acumular de forma artificial, la pesca canaria de "un hombre, un anzuelo" representa una "apuesta clara" por la responsabilidad con la especie y la sostenibilidad del ecosistema marino.

El Cabildo de Lanzarote reclama al Gobierno de España reforzar su compromiso con la protección del caladero canario y con la promoción de políticas de pesca verdaderamente sostenibles, "alejadas de cualquier intento de introducir artes industriales que comprometan la biodiversidad" de las aguas del archipiélago. Además exige que se garantice la participación de las instituciones insulares y del propio sector pesquero en cualquier proceso de decisión que afecte a los recursos marinos de Canarias.