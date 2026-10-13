De León dice que Canarias tiene que ganarse los turistas "cada día" y avisa de la bajada de conectividad aérea

Archivo - La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jessica de León, en la sesión de control del Pleno del Parlamento - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jessica de León, ha afirmado este martes que el archipiélago "no tiene en nómina 18 millones de turistas" y tiene que ganárselos "cada día" con la mejora de su competitividad.

En respuesta a una pregunta de ASG en la sesión de control del Pleno del Parlamento ha alertado de las dificultades que plantea el mercado por la inflación, el alto coste de los billetes aéreos debido a la subida del precio del petróleo y la aparición de nuevos mercados que hace que de cara al invierno "compañías tan importantes como Jet2 están desviando vuelos hacia destinos donde es más barato vacacionar, por ejemplo, Egipto o Marruecos".

Ha apuntado que la renta disponible de los principales mercados emisores de turistas ha afectado y hay "conflictividad política" tanto en Alemania como el Reino Unido a lo que se suma una "política indiscriminada" de tasas de la Unión Europea que hace que se "encarezca aún más" volar hacia Canarias.

En esa línea ha destacado que las reservas de invierno "se están dando a muy largo plazo" porque hay una "situación de inestabilidad" derivado del conflicto Estados Unidos-Irán y Canarias "no las tiene todas consigo" tras el descenso del turismo internacional en lo que va de año y la campaña de invierno "va a ser fundamental para equilibrar esa cifra".

La consejera ha detallado que "Canarias sin planeamiento perderá competitividad" por lo que ha vuelto a reclamar los 15 millones para infraestructuras turísticas incluidos en los Presupuestos Generales del Estado y que "Pedro Sánchez desde el año 22 no paga".

El portavoz de ASG, Casimiro Curbelo, ha resaltado que Canarias es la única comunidad autónoma que ha perdido turistas extranjeros en lo que va de año debido a la "inflación" y los costes de los billetes y se ha preguntado si el archipiélago pierde competitividad ante este "cambio de tendencia".

Ha señalado que Canarias debe mejorar la oferta turística y "cualquier servicio" bajo el impulso del Gobierno regional y los cabildos, lamentando que muchos municipios crezcan a base de modificaciones puntuales de planeamiento "y no se sabe qué ciudad quieren".

"Y esto ocurre en Canarias, no nos engañemos, que nos sirva de reflexión, porque es verdad que el turismo es la clave para generar riqueza y empleo y cuando perdamos la gallina de los huevos de oro, mal nos va a ir en esta tierra", ha comentado.