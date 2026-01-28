Leroy Merlin abre en La Laguna su tienda más grande de España tras una inversión de 65 millones

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo (c), en la inauguración de la nueva tienda de Leroy Merlin de La Laguna - LEROY MERLIN

SANTA CRUZ DE TENERIFE 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La compañía Leroy Merlin ha inaugurado este miércoles su tienda más grande de España en La Laguna tras una inversión de 65 millones de euros, uno de sus hitos comerciales más relevantes y que consolida su apuesta estratégica por Canarias, donde lleva presente más de 30 años.

Ubicada en Los Majuelos, una de las mayores zonas comerciales de Canarias, la tienda supone la reubicación del punto de venta anterior bajo la premisa de mejorar la experiencia cliente y convertirse en el establecimiento de referencia en Tenerife.

El complejo cuenta con una superficie total de 40.000 metros cuadrados, de los cuales 19.000 metros corresponden a la superficie total de la tienda.

El proyecto se completa con un parking de cerca de 600 plazas y 7.000 metros cuadrados de locales comerciales adicionales que se están comercializando actualmente.

La tienda, situada en la calle San Juan Bosco s/n, abrirá sus puertas al público este jueves y tendrá un horario de 7.00 a 22.00 horas de lunes a sábado, y de 9.00 a 22.00 horas los domingos y festivos de apertura.

El acto de inauguración ha contado con la presencia de Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, Luis Yeray Gutiérrez, alcalde de La Laguna, y Alain Ryckeboer, CEO de Leroy Merlin España, junto a otros representantes institucionales, directivos de la compañía y equipos.

"Hemos realizado una gran inversión para mejorar la experiencia cliente, haciéndola más cómoda y omnicanal. Este nuevo espacio nos permite casi duplicar la superficie de la antigua tienda y alcanzar las más de 33.000 referencias. Un establecimiento que combina inspiración, gran variedad de producto, recogida en tienda y disponibilidad inmediata", ha subrayado Ryckeboer.

Clavijo, por su parte, ha resaltado que "este establecimiento refleja una apuesta por la generación de empleo y fortalecimiento del tejido empresarial canario, con medidas que favorecen la sostenibilidad y la introducción de nuevas tecnologías".

En su opinión, "Leroy Merlin sigue la línea que impulsa el Gobierno canario para seguir contribuyendo al desarrollo económico y social de las islas".

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, ha destacado que "La Laguna se consolida como un municipio puntero en Canarias para atraer inversiones, en el que tanto grandes superficies como el pequeño comercio tienen cabida para implantarse y crecer".

En esa línea dijo que "la apuesta de Leroy Merlín se traduce además en creación de puestos de trabajo, y viene a reforzar el trabajo que se está haciendo desde todos las administraciones y agentes sociales para favorecer el empleo".

A modo de ejemplo comentó que "en el año 2025 La Laguna creó seis puestos de trabajo cada día, hasta superar los 71.000 empleados en el municipio".

UN ESPACIO PENSADO PARA INSPIRAR A LOS HOGARES DE TENERIFE

El nuevo establecimiento de La Laguna ha sido concebido para responder a las necesidades específicas de las familias y profesionales de la isla, combinando una oferta de más de 33.000 referencias en stock con una experiencia de compra personalizada.

Alberga amplias zonas de exposición de baños, cocinas, decoración y cerámica, la más grande de toda la red en España con 1.500 modelos expuestos para inspirar los proyectos de los hogares tinerfeños.

La tecnología tiene, asimismo, una relevancia importante con IA para localizar productos al instante y una zona de 'lockers' de 10 metros cuadrados para la recogida de pedidos online.

Para el cliente profesional se han incluido espacios a su medida como un enorme espacio 'Drive-In' de materiales de construcción, permitiendo que las furgonetas entren y carguen directamente para realizar compras rápidas, un equipo específico de ventas PRO y disponibilidad garantizada de stock, factor crucial en un entorno insular.

En términos de sostenibilidad, el edificio destaca por su eficiencia energética.

La instalación de 1.000 placas solares (458 kWp) permite el autoconsumo total durante las horas centrales del día.

El centro incorpora tecnología LED, sistemas de recuperación de calor y una envolvente térmica superior a las exigencias normativas.

COMPROMISO CON LA ECONOMÍA LOCAL Y EL TEJIDO EMPRESARIAL CANARIO

La apertura consolida el papel de Leroy Merlin como motor socioeconómico clave en Canarias, donde ya cuenta con otras cuatro tiendas en Telde y Las Palmas en Gran Canaria, y La Orotava y Adeje en Tenerife.

Además, un 'Naterial', punto de venta especializado en mobiliario de jardín y exterior, en Adeje abierto hace un mes.

La tienda de La Laguna no solo refuerza su red comercial en Tenerife y el archipiélago, sino que fortalece un ecosistema de colaboración local que ya cuenta con más de 125 proveedores canarios.

Esta apuesta por el tejido empresarial de las islas se traduce en una dinamización del empleo que alcanza ya las 1.200 personas en Canarias, de las cuales 700 desempeñan su labor en Tenerife.

Leroy Merlin La Laguna emplea a casi 300 personas, la mayoría provenientes de la tienda anterior, garantizando la experiencia y el conocimiento experto.

"En Leroy Merlin La Laguna también hemos querido poner el foco en el bienestar del equipo, con instalaciones como fisioterapia, gimnasio y zonas de descanso. Nuestro propósito como compañía es crear entornos en los que vivir mejor, y para eso hay que empezar por la casa de uno mismo", concluía Sergi Meseguer, director del espacio.