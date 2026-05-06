Libertad provisional para el hombre de Lanzarote investigado por la muerte de su bebé, de unos 20 días

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Arrecife (Lanzarote) ha dictado, en pasados días, la puesta en libertad provisional del hombre detenido por la Guardia Civil como presunto responsable de la muerte de su bebé, de unos 20 días.

Si bien, según ha informado la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), ha matizado que el hombre ha quedado en libertad provisional en grado "aún no determinado", después de que el bebé falleciera a mediados del pasado mes de abril en el Hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria por traumatismo cráneo encefálico.

En concreto, expone que el bebé murió tras ser presuntamente víctima de un accidente de tráfico a bordo del coche que conducía el ahora investigado, "en circunstancias por aclarar, en Lanzarote".

La autoridad judicial, señala, ha acordado la puesta en libertad provisional siguiendo el criterio de la representación del Ministerio Fiscal, que "no apreció motivos en aquel momento para interesar alguna medida cautelar privativa de derechos".

De todos modos, informa que se le investiga como presunto autor de un delito de homicidio y otro contra la seguridad vial (conducción sin permiso), aunque actualmente el análisis de los hechos está en curso y las pruebas por practicar, indican que en las próximas horas podrán precisar exactamente cómo sucedieron los hechos.

En este marco, desde el TSJC se indica que la autoridad judicial no descarta que se trate de un posible caso de violencia vicaria, ya que informa de que el investigado tiene antecedentes por violencia sobre la mujer, ya que su pareja le había denunciado aunque después se acogió a su derecho a no declarar contra él.

También le constan dos condenas por conducción sin permiso, la última de octubre de 2024.