Llega un cayuco por sus propios medios a La Restinga (El Hierro) con 60 personas

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un cayuco con 60 personas subsaharianas, entre ellos dos mujeres y cinco menores, han llegado por sus propios medios a La Restinga, en la isla de El Hierro, según ha informado Salvamento Marítimo.

La embarcación fue avistada este sábado desde tierra por el patrón de la salvamar Navia, que dio aviso al Centro de Coordinación de Salvamento de Tenerife, que movilizó la unidad, si bien no llegó a salir, ya que el cayuco entró por sus medios.

De todas formas, acudieron al muelle de La Restinga para asistir en el atraque de la embarcación con las 60 personas subsaharianas.